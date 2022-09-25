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屏東縣泰武鄉文物普查 發現18件具古物潛力

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣泰武鄉佳興部落Djakudjaknc達固達固子家族當家頭目沈文伶（右二），文物普查時，特別開設家族會議討論。記者劉星君／攝影
屏東縣泰武鄉佳興部落Djakudjaknc達固達固子家族當家頭目沈文伶（右二），文物普查時，特別開設家族會議討論。記者劉星君／攝影

屏東縣原民文化豐厚，縣內9個原鄉，過去缺乏文物保存觀念，或是怕文物遭收購轉賣，屏東縣府文化資產保護所與泰武鄉公所合作，展開泰武鄉部落文物普查計畫，歷時1年，長輩們從害怕提供文物擔心遭政府收購，到願意提供文物、訪談田野調查、系統性整理記錄，勾勒出泰武鄉文化圖像。

屏東縣文資所主任林洋助說，文物普查有其代表性，文資法規定是針對中央部會與國營事業單位普查，這是首個公部門針對私人展開文物普查，此次普查的文物類型包括，銅刀柄、陶器、織布類等，過程中發現許多珍貴文物，有18件具有古物潛力，後續希望爭取相關經費，展開第二階段調查。

林洋助說，由於物件是私有，後續仍要尊重持有者意願，是否登錄提報文物身分，若沒有意願，也會列冊追蹤，了解保存情況。

泰武鄉長邱登星說，部落居民不知道這些文物是否有價值，經專家學者到部落訪談調查，才知道文物歷史文化。由於計畫是首次與民間合作，調查過程中，有些部落居民會怕怕的，擔心文物被政府收購或不還給他們，經溝通後，部落的老人家，願意提供文物調查，團隊也拍攝影片、系統性整理，盼能傳承下去。

邱登星說，這次共探訪泰武鄉7個部落，佳平、武潭、馬仕、泰武（吾拉魯茲）、佳興、平和、萬安，38個家族普查，普查文物數量有209案241件，具備潛力古物有16案18件。

佳興部落Djakudjaknc達固達固子家族當家頭目沈文伶說，家族提供文物有青銅刀柄，佳興部落有從舊佳興遷移到新部落，遷徙過程，很多文物途中遺失遭竊，長輩經過這些事情，特別囑咐有些重要東西不要被外人知道，青銅刀柄一直藏著。獲悉公所計畫，現今時代不同，希望文物可以正式登錄在國家上，讓更多人知道，青銅刀柄文物是屬於家族，也是一種保護，為了文物調查，家族特別開會討論。

萬安部落70歲雷紓婕說，透過文物普查能夠了解物件值不值得保存，希望未來政府能協助提供保存方式。

泰武鄉公所指出，時間流逝但文物須留存，是曾經存在的記憶，普查的文物來自部落，雖然有些文物不一定具備博物館級的典藏資格，卻是真實紀錄，期盼文物普查是開端，未來可以更進一步調查搜集文物背後故事，也讓文資保存能有多元面向。

屏東泰武鄉文物普查歷時一年，團隊訪談部落家族。圖／屏東縣泰武鄉公所提供
屏東泰武鄉文物普查歷時一年，團隊訪談部落家族。圖／屏東縣泰武鄉公所提供
屏東縣府文化資產保護所與泰武鄉公所合作，展開泰武鄉部落文物普查計畫，長輩們從害怕文物遭收購，到願意提供訪談、系統性整理記錄，勾勒出泰武鄉文化圖像。記者劉星君／攝影
屏東縣府文化資產保護所與泰武鄉公所合作，展開泰武鄉部落文物普查計畫，長輩們從害怕文物遭收購，到願意提供訪談、系統性整理記錄，勾勒出泰武鄉文化圖像。記者劉星君／攝影
屏東縣泰武鄉佳興部落Djakudjaknc達固達固子家族當家頭目沈文伶（右二），文物普查時，特別開設家族會議。記者劉星君／攝影
屏東縣泰武鄉佳興部落Djakudjaknc達固達固子家族當家頭目沈文伶（右二），文物普查時，特別開設家族會議。記者劉星君／攝影

文物 屏東縣 文資法

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