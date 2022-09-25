熱血兒醫坐月子仍在回覆卷宗 她無悔：承諾是一種責任

42歲高雄長庚醫院兒童神經內科醫師徐美欣長期守護受虐兒，即使坐月子期間，仍一邊餵奶一邊回覆卷宗，她說「不後悔踏上這條路，承諾就是一種責任！」她昨天獲頒衛福部「紫絲帶獎」，丈夫盧政佟及4個孩子從高雄陪她北上領獎，致詞一度哽咽，也自我揭露兒時創傷，讓不少人聽了揪心。

徐美欣是四寶媽，和同為醫師丈夫育有2男2女，4個孩子分別10歲、8歲、6歲、2歲。徐美欣對行醫充滿熱情，對每一名小病患視如己出，希望自己可以做得更多，2020年獲長庚醫院公益基金會董事長支持，醫院成立「兒童發展暨保護中心」，整合院內兒童醫療次專科，優化受虐兒童照護模式，「不能讓孩子死得不明不白」是支持她守護兒虐孩子的信念。

徐美欣坦言，許多家內施暴案最後常查不下去，難讓真相大白，第一時間強化兒虐驗傷鑑定精準度是重中之重，團隊涵蓋兒科、骨科、眼科、放射科及心智科醫師，讓鑑定過程看得更深更廣，協助檢察官釐清兒童受虐始末。醫療團隊也透過多波域光源燈等工具輔助，判斷孩子是否遭受虐待，曾有一名幼童內出血，背部有轉淡瘀青傷，燈照下讓母親惡性現形，查出是被用腳狠踹，造成脾臟出血。

徐美欣說，許多比她資深、更愛孩子的醫師在各自崗位努力著，可能因為孩子未能有個完善的安置計畫，對兒少保護工作徹底心寒，不願意去觸碰這領域，長期下來，兒少保護工作在醫院端成了吃力不討好的工作之一。

「每個夥伴都是重要隊友！」徐美欣待人相當謙和，沒有一絲傲慢，處理兒虐過程，與社工、檢察官等人，建立默契與互信，她說，相互理解是很重要一環，她真誠地與社工當朋友，社會局處邀約的會議，她排除萬難參加，不只高雄，屏東也趕到。

徐美欣不斷精進兒虐案件處理功力，她說，早期與檢察官交手過程，常因自己不夠了解如何協助司法鑑定，容易流於各說各話而無法為受傷孩子伸張正義。她努力學習司法語言，積極參與司法會議，為了讓兒虐案件能有共同窗口與流程，她主動承擔希望將院內所有兒虐案件盡可能讓她鑑定，由她出庭、回覆司法文件。漸漸地，建立穩定流程，檢察官也能隨時找她討論。

徐美欣說，一切要做好做滿，必須犧牲陪孩子或睡眠時間，挑燈撰寫鑑定報告書，一寫就是好幾天。她生老四坐月子期間，因為流程難以代理，在坐月子期間回覆兩疊卷宗，邊餵奶邊寫卷宗成為當時日常。

「我曾想過，為何我對這份工作如此執著，或許是它讓我找到人生答案！」徐美欣透露，她曾經歷童年創傷，過去的創傷讓她一直缺乏自信、悲觀，6歲時已比同儕早熟，別人在玩扮家家酒過著無憂童年，她想著如何利用絲襪勒住自己或被車撞會不會死？多數孩子夢想在家當公主，她當時卻希望能到天上當天使。

徐美欣說，因為曾經不被愛，當她在白色巨塔裡看見受傷孩子，彷彿看到兒時的自己，發現自己有能力給愛，成了她堅不可摧的信念，行醫助人，也等於是踏上自我修復旅程

徐美欣堅定地說，每個生命都是帶著祝福而來，沒有一個孩子應該躲在黑暗角落，她期許自己成為點燈的人，為無助的靈魂帶來一點光。

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