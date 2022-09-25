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澎湖跳島101K自行車開騎 自我挑戰兼賞美景啖海鮮

中央社／ 澎湖縣25日電

秋高氣爽帶有小飄雨的天氣中，澎湖跳島101K自行車活動今天清晨開騎，600多位國內外車友舒適騎乘挑戰全島，沿途還可欣賞海島美景與大啖海鮮，盛讚澎湖最好騎。

澎湖跳島101K自行車活動，原本有近700位各地車友參加，有80多位因交通船停船與確診未能到場參賽，其中有包括香港與捷克等國內外500多人，今天由澎湖縣政府參議蔡淇賢、馬公市長葉竹林、議員陳慧玲、澎管處長許宗民、旅遊協會前理事長詹廷龍與市長參選人洪長青等人鳴笛後，魚貫出發，並參與20K的騎乘體驗，澎管處副處長洪志光則首次挑戰自行車101K。

蔡淇賢表示，澎湖進入秋冬，是騎乘自行車漫遊的季節，澎管處在這個季節推出自行車活動，可帶動另類旅遊風潮，全島車道有上有逆風、有順風路段，車友一定要小心，沿途可好好欣賞海島美麗風光。

許宗民表示，澎湖跳島101K自行車活動，充滿汗水與雨水感覺的體驗，活動沒有比賽，車友可在騎乘中，以休閒漫遊方式來完成挑戰，其中還有美麗的風景與美食補給等，是一趟不一樣的活動旅程體驗。

澎湖國家風景區管理處表示，「澎湖跳島101K自行車活動」（101 Hopping Bike），區分有101K挑戰組和20K休閒組，共計有600多位男女參加挑戰，沿途將經過嵵裡沙灘、北寮摩西分海、跨海大橋及漁翁島燈塔等知名景點，結合車道周邊豐富、超凡的人文與自然景致、特色小吃，除讓車友挑戰自己外，亦可欣賞澎湖在地最負盛名的風景與文化。

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