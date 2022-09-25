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台灣設計展限量書約禮盒首發預約秒殺 限定快閃在棧6庫

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市青年局長張以理（左）頒贈IPHONE13給參加活動抽獎的幸運得主。圖／高雄市青年局提供
高雄市青年局長張以理（左）頒贈IPHONE13給參加活動抽獎的幸運得主。圖／高雄市青年局提供

2022台灣設計展在高雄，高雄市政府以「台灣設計設計台灣」為題展開系列活動，青年局力邀知名設計師李君慈操刀，推出「獨家限量結婚書約禮盒」，首發即預約秒殺，許多民眾敲碗詢問不斷。青年局今天宣布加碼，將於10月8日至10日在設計中島棧6庫-「青春限動」展館舉辦限定快閃活動，加碼推出200份書約禮盒。

高雄市副市長史哲表示，台灣設計展透過嶄新的城市設計，探討都市美學、歷史與市政發展等議題，期盼展覽自家鄉出發，依循時代脈絡，深耕港都在地意象進而推向國際。策展團隊藉由設計為媒介與民眾對話，透過系列活動串聯高雄各區，像戶政婚禮背板改造計畫及結婚書約禮盒設計，就是走入常民生命歷程的實際體現。

青年局長張以理表示，結婚書約禮盒推出熱烈回響，吸引大批青年朋友到社群平台留言「立馬手刀登記領取」、「看了我都想結婚了」等，熱烈反饋可看出書盒激起年輕人想婚的欲望。提醒上回撲空的民眾，這次快閃活動將於台灣設計展設計中島棧6庫-「青春限動」展館舉辦，規畫書約禮盒結合展場設計，快閃活動前與活動後將會看到不一樣的展場風景。

青年局指出，快閃活動於國慶連假辦理，活動當天攜伴即可參與，不論是家人、朋友或情侶，只要兩兩搭配Dress code，於展館內拍下最甜合照發布限動，並追蹤、標記青年局官方IG:@youth.kcg＃台灣設計設計台灣，分享至個人的社群平台，以組為單位，可獲得限量索取一份的結婚禮盒，數量有限送完為止。

青年局表示，台灣設計展幸福拚貼創意，除了設計師李君慈「獨家限量結婚書約禮盒」索取活動，更推出「iPhone 13」以及「英迪格酒店1泊2食住宿卷」抽獎。活動一曝光，民眾爭相造訪各戶政所，與創意背板現場合影分享於社群媒體，第1波有效留言達4千則以上，為了回應民眾參與熱度，再加碼第2波「Gogoro VIVA BASIC」人氣獎，3位幸運得主昨天出席新興戶所領獎活動。民眾可搜尋「高雄市政府青年局」加入官方FB、IG與Line@，取得好康資訊。

「獨家限量結婚書約禮盒」於國慶連假，在台灣設計展設計中島棧6庫-「青春限動」展館舉辦限定快閃活動。圖／高雄市青年局提供
「獨家限量結婚書約禮盒」於國慶連假，在台灣設計展設計中島棧6庫-「青春限動」展館舉辦限定快閃活動。圖／高雄市青年局提供
「獨家限量結婚書約禮盒」有3樣可愛物件，包含「結婚登記書約」、「散步環保購物袋」及「夢幻融合泡泡糖吊卡玩具」。圖／高雄市青年局提供
「獨家限量結婚書約禮盒」有3樣可愛物件，包含「結婚登記書約」、「散步環保購物袋」及「夢幻融合泡泡糖吊卡玩具」。圖／高雄市青年局提供

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