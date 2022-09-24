又停電了！高雄鳳山3494戶摸黑 民眾怨聲四起

高雄鳳山區晚間又突然停電，市議員李雅靜通報台電搶修，嘆「不知道又是哪個動物闖禍了」，台電鳳山營運處初步查出，是五甲變電所饋線發生事故，造成3494戶停電，至9點56分修復大半，僅剩284戶仍停電搶修中。

議員李雅靜表示，鳳山區興隆街、興隆街13巷、興隆街33巷、凱旋路、老爺四街、五甲一路一帶晚間停電，她通報台電處理，台電工程人員已前往搶修，但這次「不知道又是哪個動物闖禍了」。

台電鳳山區處經查，五甲變電所BA23饋線在晚間9點55分發生事故，造成高雄市鳳山區中崙一路、五甲一路、新富路及富國路等一帶計3494戶停電，但1分鐘後即復電3210戶，剩284戶仍停電中，台電已派員查修中，事故原因待查。