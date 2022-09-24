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影／雲門屏東縣民公園演出 2千民眾觀舞紓解疫情壓力
雲門舞集今天在屏東縣民公園演出，以多支經典舞作選粹而成的「雲門在屏東 來跳舞吧」，吸引2千民眾席地觀舞。一位現場民眾說，疫情以來緊繃情緒彷彿都獲得紓解，非常感動。
「雲門在屏東 來跳舞吧」由藝術總監鄭宗龍親自操刀重新編排，以多支經典舞作選粹，舞者時而沉穩、時而激昂，在動靜間展現力與美，讓現場觀眾一次飽覽雲門舞作精華。
下午部分演出片段，舞者還邀觀眾共舞，上台民眾一開始都略顯緊張，透過舞者引導逐漸放鬆，最後跟著開心律動，甚至自在伸展，一個小時演出，讓現場民眾意猶未盡。
屏東縣政府文化處表示，此次演出讓藝文展演從劇場走向戶外，開拓全新表演形式，希望打破藝術高牆，讓民眾體驗藝術即生活，隨疫情逐步解封，也讓藝術展演回歸日常。
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