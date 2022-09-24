影／雲門屏東縣民公園演出 2千民眾觀舞紓解疫情壓力

雲門舞集今天在屏東縣民公園演出，以多支經典舞作選粹而成的「雲門在屏東 來跳舞吧」，吸引2千民眾席地觀舞。一位現場民眾說，疫情以來緊繃情緒彷彿都獲得紓解，非常感動。

「雲門在屏東 來跳舞吧」由藝術總監鄭宗龍親自操刀重新編排，以多支經典舞作選粹，舞者時而沉穩、時而激昂，在動靜間展現力與美，讓現場觀眾一次飽覽雲門舞作精華。

下午部分演出片段，舞者還邀觀眾共舞，上台民眾一開始都略顯緊張，透過舞者引導逐漸放鬆，最後跟著開心律動，甚至自在伸展，一個小時演出，讓現場民眾意猶未盡。