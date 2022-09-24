快訊

普亭下動員令徵兵 專家曝目的：耗盡士兵前耗光烏克蘭子彈

澎湖情侶檔傍晚溺水…男子為警員 獲救時已無生命跡象

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／雲門屏東縣民公園演出 2千民眾觀舞紓解疫情壓力

聯合報／ 記者魏斌／屏東即時報導
雲門舞集今天演出由多支經典舞作選粹而成，舞者時而沉穩、時而激昂，動靜間展現力與美。圖／屏東縣政府文化處提供
雲門舞集今天演出由多支經典舞作選粹而成，舞者時而沉穩、時而激昂，動靜間展現力與美。圖／屏東縣政府文化處提供

雲門舞集今天在屏東縣民公園演出，以多支經典舞作選粹而成的「雲門在屏東 來跳舞吧」，吸引2千民眾席地觀舞。一位現場民眾說，疫情以來緊繃情緒彷彿都獲得紓解，非常感動。

「雲門在屏東 來跳舞吧」由藝術總監鄭宗龍親自操刀重新編排，以多支經典舞作選粹，舞者時而沉穩、時而激昂，在動靜間展現力與美，讓現場觀眾一次飽覽雲門舞作精華。

下午部分演出片段，舞者還邀觀眾共舞，上台民眾一開始都略顯緊張，透過舞者引導逐漸放鬆，最後跟著開心律動，甚至自在伸展，一個小時演出，讓現場民眾意猶未盡。

屏東縣政府文化處表示，此次演出讓藝文展演從劇場走向戶外，開拓全新表演形式，希望打破藝術高牆，讓民眾體驗藝術即生活，隨疫情逐步解封，也讓藝術展演回歸日常。

雲門舞集今天在屏東縣民公園演出，一個小時演出，讓現場民眾意猶未盡。圖／屏東縣政府文化處提供
雲門舞集今天在屏東縣民公園演出，一個小時演出，讓現場民眾意猶未盡。圖／屏東縣政府文化處提供
雲門今午在屏東縣民公園演出，以多支經典舞作選粹而成的「雲門在屏東 來跳舞吧」，吸引2千民眾席地觀舞。圖／屏東縣政府文化處提供
雲門今午在屏東縣民公園演出，以多支經典舞作選粹而成的「雲門在屏東 來跳舞吧」，吸引2千民眾席地觀舞。圖／屏東縣政府文化處提供

屏東縣政府 雲門舞集

延伸閱讀

獅友贊助「藤球國手搖藍」屏東佳冬國中獎學金 盼再接再厲

莫德納次世代疫苗開打 屏東清晨六點20多人排

單車秋遊屏東東港大鵬灣 體驗「慢一點」的觀光魅力

雲門重啟國際巡演 「太台太美」十三聲10月震撼美國

相關新聞

影／雲門屏東縣民公園演出 2千民眾觀舞紓解疫情壓力

雲門舞集今天在屏東縣民公園演出，以多支經典舞作選粹而成的「雲門在屏東 來跳舞吧」，吸引2千民眾席地觀舞。一位現場民眾說，...

小港林園線遭疑「選前才動」 捷運局：推動速度全國最快

年底選舉倒數，捷運小港林園線年底動工成選戰話題。市府捷運局指出，市府依序完成可行性研究、環評審查及綜合規畫等作業，自提送...

高捷小港林園線高市府負擔219億 每年減少傷亡近百人

行政院長蘇貞昌昨日核定高雄捷運小港林園線綜合規畫報告，市府捷運工程局指出，計畫總經費533.11億元，中央負擔313.1...

大旗山家扶認養懇親會 受扶助孩童當面說「謝謝！」

北高雄家扶中心今天在美濃湖舉辦大旗山地區認養懇親會，百餘名認養人與受扶助學童難得聚會，大家在團體遊戲中拉近距離、分享生活...

金門國家公園生存遊戲 民眾體驗槍林彈雨反應熱烈

生存遊戲是近年來很熱門的活動。金門國家公園管理處今天在烈嶼鄉南山頭四營區舉辦「生存遊戲推廣教育訓練活動」，吸引不少民眾到...

離島論壇登場 澎湖、金門、連江三縣呼籲開放小三通

2022年離島論壇今天在澎湖縣澎澄飯店舉行，澎湖、金門、連江三縣首長同台交流施政經驗，凝聚同舟共濟精神。由於國境在10月中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。