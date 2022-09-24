小港林園線遭疑「選前才動」 捷運局：推動速度全國最快

年底選舉倒數，捷運小港林園線年底動工成選戰話題。市府捷運局指出，市府依序完成可行性研究、環評審查及綜合規畫等作業，自提送可行性研究至綜合規畫核定，歷時1年10個月，推動速度是全國最快，有心人士不要貶損市府團隊努力。

國民黨高雄市長參選人柯志恩今天質疑，小港林園線早就該動工，為何選舉前才動，應該更早給小港林園居民順暢的交通路網。

捷運局回應指出，市府團隊依「大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點」規定，依序完成可行性研究、環評審查及綜合規畫等作業，自提送可行性研究至核定，僅歷時1年10個月，推動速度全國最快。

此外，小港林園線是市長陳其邁109年8月上任以來核定的第三條捷運路線，貫徹「重大交通建設優先」的政策理念，市府日後將持續擘畫大眾運輸建設，並遵循「捷運場站聯合開發，輔以TOD發展規劃」、「捷運沿線既有農業區變更為都市發展用地，區段徵收開發」、「推動危老都更，強化商業機能」、「捷運路網串連產業用地儲備」四大發展策略。