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結合市集和音樂打造閱讀遊樂場 高雄城市書展起跑

中央社／ 高雄24日電

「2022高雄城市書展：左圖右書」今天在高雄總圖及承風青鳥書店盛大登場，到10月30日前每週末白天到黑夜，有市集、講座、音樂及電影等豐富活動，打造高雄最大的閱讀遊樂園。

開幕首日，高雄市副市長史哲到高雄市立圖書館總館現場體驗，在高雄市文化局長王文翠、高雄立圖書館代理館長林奕成，及書展總策畫張鐵志、蔡瑞珊的陪同下接受導覽，並達對各家出版商、策展人、以及市集職人的感謝。

「港灣書展」及「草地書市」的策展人黃偉倫及洪健哲導覽指出，書展設計傳達閱讀與日常構築的想像，打造高雄最大的閱讀遊樂園，讓讀者體驗這座港灣城市最美文化底蘊及閱讀力。

其中，「港灣書展」位於高雄市立圖書館總館1樓廣場，力邀全台獨立書店與出版社參與，現場集結超過30家出版社，將自家最知名、暢銷的書籍全數展覽在讀者眼前，且一走進廣場就可以看見深受大小朋友喜愛、日本電通藝術總監江口里佳創作的「麵包國王」故事繪本攤位，相當吸睛。

9月24、25日，及10月1、2日下午1時至晚上8時在總館與會館中間，還有「草地書市」點亮閱讀港都生活光影。由來自高雄前鎮、由洪健哲與徐榆翔在2017年成立的知名市集品牌La Rue文創設計，邀集超過70攤來自中南部的手作及餐飲品牌，構築生活風格，讓閱讀融入日常。

書展也推出「講座袋著走」活動，搭載近期高市圖最受歡迎的「奧樂雞閱讀袋」風潮，讀者只要於9月至10月參與指定場次，每場前20名報到即能拿到集點卡，持卡參與書展當月指定場次數，再於活動期間借閱10本書，即可兌換紀念閱讀袋一只。

高雄市 圖書館 青鳥書店 獨立書店

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