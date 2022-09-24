快訊

林佳龍把十三行博物館說成「十四行」 侯友宜這樣回應

iPhone估將打破平均銷售單價紀錄 多虧了這款機型

高雄傳當街砍人！男遭刺傷肚子送醫搶救 警帶回3人調查

金門大同之家啟動陪長輩回家走走 老人家感動落淚

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣大同之家啟動「陪長輩回家」之旅，行動不便的老人家看到好久不見的親人，激動的掩面痛哭。圖／讀者提供
金門縣大同之家啟動「陪長輩回家」之旅，行動不便的老人家看到好久不見的親人，激動的掩面痛哭。圖／讀者提供

金門縣大同之家今天啟動「陪長輩回家」之旅，安排2名機構內公費養護長者回家團聚、與好友話家常，有長者已經4年多沒回老家走走看看，在回家的那一刻，心中相當激動，當場掩面哭泣，直說「真的很高興，感謝大家的幫忙促成，可以一圓回家的心願」。

新冠肺炎疫情持續蔓延，幾乎看不到一個頭，大同之家機構內有多名公費養護長輩，自入住之後，隨著年齡的日益增長，身體功能日益退化，行動不便的他們，外出皆需要福祉車和輪椅的輔助，對於近在咫尺的「家」，真的是可望不可及，聽到長輩想回家的訴求，大同之家主任翁秝蓁、安養組長許乃生與多名社工及工作人員親自陪同2名行動不便的公費長輩返家團圓。

家住湖下的葉姓阿公在民國97年申請入住大同之家，近二年來，因為疫情的關係，讓他無法返家和兄嫂團聚和看看家人，藉由此次返家，讓葉姓阿公回到家鄉湖下和兄嫂、晚輩及鄰里話家常，老人家超開心的。

葉姓阿公在看到老家和親人時，忍不住激動的流淚，再次回到記憶中熟悉的村落、老宅、和廟宇，過往歲月的點點滴滴湧入心頭，長輩還跟大家講起過往的故事。

另外，家住前水頭的黃姓阿公則在民國102年6月入住機構，自小在水頭村長大的他，年少時離鄉背井，赴台營生，終身未婚，無子女的他，年老之後，選擇回到家鄉金門入住機構。在水頭村已經沒有親戚的黃阿公說，他有4、5年沒有回到村裡，這次可以回到老宅，拈香祭拜祖先，見見同宗的鄉親，和家中已經一百多歲的龍眼樹合影，彷彿圓了一個遙不可及的夢。

翁秝蓁表示，近年來因疫情的關係，人與人之間雖有了安全距離，但親情是沒有距離的，他們的工作團隊未來仍會持續秉持充實長輩精神生活的服務理念，繼續完成長輩未盡的夢想，讓老人家能開心的渡過晚年。

金門縣大同之家今天啟動「陪長輩回家」之旅，安排2名機構內公費養護長者回家團聚，可以重回老宅上香，讓老人家超感動。圖／讀者提供
金門縣大同之家今天啟動「陪長輩回家」之旅，安排2名機構內公費養護長者回家團聚，可以重回老宅上香，讓老人家超感動。圖／讀者提供
金門縣大同之家今天啟動「陪長輩回家」之旅，在社工員的攙扶下可以重回老宅看看，老人家都眼框泛紅。圖／讀者提供
金門縣大同之家今天啟動「陪長輩回家」之旅，在社工員的攙扶下可以重回老宅看看，老人家都眼框泛紅。圖／讀者提供
金門縣大同之家啟動「陪長輩回家」之旅，安排阿公回家團聚，讓老人家直說，好像圓夢一樣。圖／讀者提供
金門縣大同之家啟動「陪長輩回家」之旅，安排阿公回家團聚，讓老人家直說，好像圓夢一樣。圖／讀者提供

疫情 老宅

延伸閱讀

侯友宜金門同鄉會造勢 楊鎮浯站台力挺

金門國家公園生存遊戲 民眾體驗槍林彈雨反應熱烈

離島論壇登場 澎湖、金門、連江三縣呼籲開放小三通

金門移民署辦模擬投票 助新住民了解台灣選舉制度

相關新聞

春浪音樂節首登漁光島 48組超強卡司首日吸逾6千人

「春浪音樂節」今、明兩天在台南安平漁光島盛大舉行，挑戰在漁光島沙灘上兩天搭建4座戶外舞台，邀請包含玖壹壹、告五人、MC ...

小港林園線遭疑「選前才動」 捷運局：推動速度全國最快

年底選舉倒數，捷運小港林園線年底動工成選戰話題。市府捷運局指出，市府依序完成可行性研究、環評審查及綜合規畫等作業，自提送...

高捷小港林園線高市府負擔219億 每年減少傷亡近百人

行政院長蘇貞昌昨日核定高雄捷運小港林園線綜合規畫報告，市府捷運工程局指出，計畫總經費533.11億元，中央負擔313.1...

大旗山家扶認養懇親會 受扶助孩童當面說「謝謝！」

北高雄家扶中心今天在美濃湖舉辦大旗山地區認養懇親會，百餘名認養人與受扶助學童難得聚會，大家在團體遊戲中拉近距離、分享生活...

金門國家公園生存遊戲 民眾體驗槍林彈雨反應熱烈

生存遊戲是近年來很熱門的活動。金門國家公園管理處今天在烈嶼鄉南山頭四營區舉辦「生存遊戲推廣教育訓練活動」，吸引不少民眾到...

離島論壇登場 澎湖、金門、連江三縣呼籲開放小三通

2022年離島論壇今天在澎湖縣澎澄飯店舉行，澎湖、金門、連江三縣首長同台交流施政經驗，凝聚同舟共濟精神。由於國境在10月中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。