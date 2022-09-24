金門大同之家啟動陪長輩回家走走 老人家感動落淚

金門縣大同之家今天啟動「陪長輩回家」之旅，安排2名機構內公費養護長者回家團聚、與好友話家常，有長者已經4年多沒回老家走走看看，在回家的那一刻，心中相當激動，當場掩面哭泣，直說「真的很高興，感謝大家的幫忙促成，可以一圓回家的心願」。

新冠肺炎疫情持續蔓延，幾乎看不到一個頭，大同之家機構內有多名公費養護長輩，自入住之後，隨著年齡的日益增長，身體功能日益退化，行動不便的他們，外出皆需要福祉車和輪椅的輔助，對於近在咫尺的「家」，真的是可望不可及，聽到長輩想回家的訴求，大同之家主任翁秝蓁、安養組長許乃生與多名社工及工作人員親自陪同2名行動不便的公費長輩返家團圓。

家住湖下的葉姓阿公在民國97年申請入住大同之家，近二年來，因為疫情的關係，讓他無法返家和兄嫂團聚和看看家人，藉由此次返家，讓葉姓阿公回到家鄉湖下和兄嫂、晚輩及鄰里話家常，老人家超開心的。

葉姓阿公在看到老家和親人時，忍不住激動的流淚，再次回到記憶中熟悉的村落、老宅、和廟宇，過往歲月的點點滴滴湧入心頭，長輩還跟大家講起過往的故事。

另外，家住前水頭的黃姓阿公則在民國102年6月入住機構，自小在水頭村長大的他，年少時離鄉背井，赴台營生，終身未婚，無子女的他，年老之後，選擇回到家鄉金門入住機構。在水頭村已經沒有親戚的黃阿公說，他有4、5年沒有回到村裡，這次可以回到老宅，拈香祭拜祖先，見見同宗的鄉親，和家中已經一百多歲的龍眼樹合影，彷彿圓了一個遙不可及的夢。