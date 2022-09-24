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點線面三管齊下 高市揮發性有機物濃度創新低

中央社／ 高雄24日電

揮發性有機物(VOCs)是生成臭氧前驅物，更可產生衍生性細懸浮微粒(PM2.5)。高市環保局今天數據表示，透過點線面三管齊下，1到8月VOCs平均濃度降至0.1ppm，為歷年新低。

高雄市政府環保局今天新聞稿指出，高雄市VOCs污染來源主要為工廠排放、汽機車廢氣排放、加油站油氣洩漏以及表面塗裝逸散等，為減少VOCs排透過點、線、面三管齊下進行多元管制，加速降低高雄市VOCs濃度。

在「點」方面，環保局空污與噪音防制科表示，透過制定全國最嚴的設備元件加嚴標準，將中央的洩漏管制值1萬ppm下修為2000ppm，運用科學儀器查核石化工廠，一旦測有洩漏情事當下要求業者改善。

在加強稽查下，今年工廠設備元件洩漏率0.7%，改善近5成。除了從末端管制，環保局更從源頭及製程減少揮發性有機物排放，如輔導工廠使用低揮發性原物料、增設密閉負壓設備、石化工廠油槽加裝密閉集氣設施等，有效從源頭降低揮發性有機物。

「線」的部分，空噪科表示，持續推動老舊高輛淘汰，統計今年1到8月高市大型老舊柴油車淘汰1061輛，為全國第1；1到4期燃油機車淘汰3萬8355輛，全國第2。於風景區劃設第1期空品維護區，要求進出大客車、機車都須符合排氣標準才能進入，預計今年度於高雄港區劃設第2期空品維護區；並執行各項移動源管制措施，減少道路上空污排放。

「面」的部分，依空噪科資料，針對發油量大且位處人口密度高、民眾常陳情加油站，運用科學儀器進行VOCs洩漏查核，輔導業者加強管理，防範VOCs洩漏。並針對表面塗裝業執行清查，確實掌握VOCs排放量，輔導業者使用低揮發性塗料。

環保局長張瑞琿表示，秋冬空品不良季節即將來臨，將提高工廠稽查檢測量能，呼籲業者強化管理措施，也呼籲民眾多搭乘大眾運輸工具，減少VOCs排放。

高雄市 空污 加油站

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