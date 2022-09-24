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高捷小港林園線高市府負擔219億 每年減少傷亡近百人

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
小港林園線總長約11.59公里，串聯三大國家級產業園區。圖／高市捷運局提供
小港林園線總長約11.59公里，串聯三大國家級產業園區。圖／高市捷運局提供

行政院長蘇貞昌昨日核定高雄捷運小港林園線綜合規畫報告，市府捷運工程局指出，計畫總經費533.11億元，中央負擔313.14億元、高市府219.97億元，將會是繼紅線、橘線、黃線之後的第4條地下捷運。

捷運局指出，小港林園線總長約11.59公里，路線起於捷運紅線R3車站所預留隧道，續採地下隧道往南延伸，經沿海二路、沿海三路、中門路、沿海路四段至沿海路二段，最後在林園11號公園後爬升，止於高值化產業園區，設置7座車站。

此外，小港林園線路線行經臨海工業區、林園工業區、新材料循環經濟產業園區，三大國家級產業園區的年產值合計超過1.52兆，另外往北串聯台積電等南部半導體S廊帶，啟動石化產業轉型升級；居民若多運用大眾運輸，可降低客貨混流的行車風險，每年平均減少傷亡近百人。

局長吳義隆表示，高雄捷運小港林園線為高雄都會區繼捷運紅線、橘線、黃線之後的第4條地下捷運，也是市長陳其邁上任以來第三條核定的捷運路線，預計民國119年完工通車。

捷運 陳其邁

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