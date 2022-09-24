快訊

超罕見案例！稀有蛇類疑「吞有毒蜈蚣」窒息噎死 專家曝致命真相

周玉蔻是陳時中親密戰友？蔣萬安競辦曝違法爭議：至少三度縱容

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大旗山家扶認養懇親會 受扶助孩童當面說「謝謝！」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
北高雄家扶中心今天在美濃湖舉辦大旗山地區認養懇親會，認養人與受扶助學童平日靠書信聯繫，今天難得見面特別開心。圖／家扶中心提供
北高雄家扶中心今天在美濃湖舉辦大旗山地區認養懇親會，認養人與受扶助學童平日靠書信聯繫，今天難得見面特別開心。圖／家扶中心提供

北高雄家扶中心今天在美濃湖舉辦大旗山地區認養懇親會，百餘名認養人與受扶助學童難得聚會，大家在團體遊戲中拉近距離、分享生活點滴，也讓每位接受幫助的孩子有機會親口致謝。

受疫情影響，原定6月舉辦的懇親會活動延至今天登場，旗山、美濃、內門、六龜、杉林、桃源、那瑪夏等區兒童參與，百餘認養人及受扶助兒童參加，大家分成24隊玩團體遊戲。

家扶中心指出，出席的認養人中，3人認養年資超過30年，2人超過20年、5人超過10年，六成中壯年人。28歲徐姓美容師分享說，她自幼經濟困頓，曾受家扶基金會幫助與陪伴度過無數困難，兩年前決定加入認養行列，回饋曾經幫助過她的人。

另位以「有頗」之名當認養人的潘先生說，30多年來已經陪伴無數孩子成長與自立，閩南語「有頗」其實就是陪伴的意思，今天參與懇親會活動，當面鼓勵孩子們要有信心面對人生風浪。

北高雄家扶中心主任吳瑞華說，家扶基金會透過認養制度協助弱勢家庭的孩子穩定生活與就學，平常僅透過社工提供資訊或書信往來了解孩子近況，今天是難得見面的日子，大家都很開心，目前服務區域共扶助2572戶、4431名經濟弱勢兒童，歡迎善心人士共同支持與投入認養行列。

高雄家扶中心今天在風光明媚的美濃湖畔舉辦大旗山地區認養懇親會。圖／家扶中心提供
高雄家扶中心今天在風光明媚的美濃湖畔舉辦大旗山地區認養懇親會。圖／家扶中心提供
認養懇親會，認養人與受扶助孩子一起玩闖關遊戲。圖／家扶中心提供
認養懇親會，認養人與受扶助孩子一起玩闖關遊戲。圖／家扶中心提供

認養 家扶中心

延伸閱讀

第一份薪水助弱勢 「家扶女兒」蔡瓊鈴擁抱17年未見的受扶助兒童

蘭馨協會集結女力捐家扶助學金 醫學院女學生也受益

家扶自立青年有個慈善家願望 徒步環島「魏」愛行走

台灣愛心人士直送蛋塔給金門家扶 弱勢孩童超開心

相關新聞

高捷小港林園線高市府負擔219億 每年減少傷亡近百人

行政院長蘇貞昌昨日核定高雄捷運小港林園線綜合規畫報告，市府捷運工程局指出，計畫總經費533.11億元，中央負擔313.1...

大旗山家扶認養懇親會 受扶助孩童當面說「謝謝！」

北高雄家扶中心今天在美濃湖舉辦大旗山地區認養懇親會，百餘名認養人與受扶助學童難得聚會，大家在團體遊戲中拉近距離、分享生活...

金門國家公園生存遊戲 民眾體驗槍林彈雨反應熱烈

生存遊戲是近年來很熱門的活動。金門國家公園管理處今天在烈嶼鄉南山頭四營區舉辦「生存遊戲推廣教育訓練活動」，吸引不少民眾到...

離島論壇登場 澎湖、金門、連江三縣呼籲開放小三通

2022年離島論壇今天在澎湖縣澎澄飯店舉行，澎湖、金門、連江三縣首長同台交流施政經驗，凝聚同舟共濟精神。由於國境在10月中...

金門移民署辦模擬投票 助新住民了解台灣選舉制度

台灣的選舉文化相當熱鬧，讓不少外國人都相當好奇。為了讓新住民朋友了解台灣選舉制度，移民署南區事務大隊金門縣服務站結合金門...

離島縣三島論壇登場 金馬澎達成「小三通復航」共識

兩年一次的「離島縣運動會」昨日在澎湖縣盛大舉行，金門縣長楊鎮浯也率領選手跨海參與，並出席今天上午的「離島縣三島論壇」，會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。