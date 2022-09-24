大旗山家扶認養懇親會 受扶助孩童當面說「謝謝！」

北高雄家扶中心今天在美濃湖舉辦大旗山地區認養懇親會，百餘名認養人與受扶助學童難得聚會，大家在團體遊戲中拉近距離、分享生活點滴，也讓每位接受幫助的孩子有機會親口致謝。

受疫情影響，原定6月舉辦的懇親會活動延至今天登場，旗山、美濃、內門、六龜、杉林、桃源、那瑪夏等區兒童參與，百餘認養人及受扶助兒童參加，大家分成24隊玩團體遊戲。

家扶中心指出，出席的認養人中，3人認養年資超過30年，2人超過20年、5人超過10年，六成中壯年人。28歲徐姓美容師分享說，她自幼經濟困頓，曾受家扶基金會幫助與陪伴度過無數困難，兩年前決定加入認養行列，回饋曾經幫助過她的人。

另位以「有頗」之名當認養人的潘先生說，30多年來已經陪伴無數孩子成長與自立，閩南語「有頗」其實就是陪伴的意思，今天參與懇親會活動，當面鼓勵孩子們要有信心面對人生風浪。