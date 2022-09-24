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金門國家公園生存遊戲 民眾體驗槍林彈雨反應熱烈
生存遊戲是近年來很熱門的活動。金門國家公園管理處今天在烈嶼鄉南山頭四營區舉辦「生存遊戲推廣教育訓練活動」，吸引不少民眾到場參與，由於南山頭四營區有特殊的密室逃脫遊戲，更增活動豐富度，參與的民眾反應熱烈，有民眾就說，真的很好玩，如果觀光可以結合這項活動，應該會吸引更多年輕人來。
此次活動報名人數共有38人，活動包含生存遊戲、槍械射擊及初階競技射擊活動體驗（IPSC）等，當中生存遊戲為對抗射擊，槍械射擊為打靶體驗，IPSC則為靶位固定人員移動射擊以計算積分，還特別安排「密室逃脫」遊戲，讓年輕人體驗不同的槍林彈雨。
參加的學員李先生就說，台灣一場這樣的活動，都要動輒上千元，金門的環境很適合推展類似的活動，且結合廢棄的碉堡，更有戰爭的氛圍，他們幾個朋友都覺得超新鮮的，很過癮。
金管處表示，金門歷經戰火的洗禮，擁有豐富的軍事遺跡和地景，這是身為戰地金門得天獨厚的資源，為使民眾近距離接觸並且體驗軍事生活，金管處特籌畫舉辦生存遊戲教育訓練活動，期透過戰地文化體驗，結合與射擊相關的主題探索課程，了解金門的特殊生活風貌及金門的軍事文化與歷史的淵源，進而思考如何將此珍戰地貴資源保存及活化，並將環境教育推廣到日常生活當中。
金管處表示，為加強推廣生存遊戲活動，下半年仍有2場次活動，活動日期分別為10月15日下午中山林賈村營區及10月29日上午中山林乳南山營區，請有興趣的民眾至官網（ https://www.kmnp.gov.tw/news?type=1 ）下載活動簡章及報名。
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