快訊

趕行程出事故！張善政公務車擦撞機車 2傷者狀況曝光

餘震未歇！15：32花蓮卓溪規模4.2地震 最大震度花東3級

接種高端要去日本能否再補打疫苗 莊人祥：會比較快嗎？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

離島論壇登場 澎湖、金門、連江三縣呼籲開放小三通

聯合報／ 記者王昭月／澎湖即時報導
離島三縣論壇在澎澄飯店登場，澎縣長賴峰偉（中），金門縣長楊鎮浯（右），及連江縣長劉增應難得同台合影。圖／澎湖縣政府提供。
離島三縣論壇在澎澄飯店登場，澎縣長賴峰偉（中），金門縣長楊鎮浯（右），及連江縣長劉增應難得同台合影。圖／澎湖縣政府提供。

2022年離島論壇今天在澎湖縣澎澄飯店舉行，澎湖、金門、連江三縣首長同台交流施政經驗，凝聚同舟共濟精神。由於國境在10月中旬解封，賴峰偉等三縣首長共同呼籲中央，一併開放小三通，讓兩岸恢復交流往來。

離島三縣論壇由澎湖縣長賴峰偉主持，他表示「離島不離心，三縣一條心」，希望藉由此次論壇建立互動機制，展現離島的共同力量，共存共榮。會中，三縣分別就近年縣政成果及施政構想交流分享，澎湖縣淨灘人次及清除海廢量全國之冠，今天以「海漂垃圾處理與減塑」為題分享治理經驗。

金門縣長楊鎮浯說，澎湖、金門與連江三縣，地理、產業、背景都具特色，遇到的環境、克服的問題都大致相同，三縣各藉由論壇形成共識，共同尋求解決方案。連江縣長劉增應則希望彙集離島三縣力量，在有限資源做最大發揮。

今天金門縣以「建置金門低碳島-以推廣電動載具及建構友善使用環境為例」，介紹低碳交通載具、低碳能源等漸進規劃成為低碳示範島的成果；連江縣以「馬祖國際藝術島」，向與會者簡介連江四鄉五島在地文化特色及自然風貌。

澎湖縣議會議長劉陳昭玲期許離島三縣同心同力，集思廣益，攜手合作，相互支持。由於國境將於10月14日解封，三縣在會中達成共識，一致呼籲中央一併開放小三通。

111年離島論今天在澎湖縣澎澄飯店舉行，澎湖、金門、連江三縣首長同台交流施政經驗。圖／澎湖縣政府提供
111年離島論今天在澎湖縣澎澄飯店舉行，澎湖、金門、連江三縣首長同台交流施政經驗。圖／澎湖縣政府提供

小三通 金門 澎湖縣

延伸閱讀

離島3縣運動會 晚間盛大登場

蔡總統批澎湖縣長賴峰偉缺執行力 賴反擊：蔡自我錯亂

講美國小百年校慶 澎湖府會期勉再創百年風華

蔡英文允編史上最高預算 稱陳光復是澎縣長第一人選

相關新聞

金門國家公園生存遊戲 民眾體驗槍林彈雨反應熱烈

生存遊戲是近年來很熱門的活動。金門國家公園管理處今天在烈嶼鄉南山頭四營區舉辦「生存遊戲推廣教育訓練活動」，吸引不少民眾到...

離島論壇登場 澎湖、金門、連江三縣呼籲開放小三通

2022年離島論壇今天在澎湖縣澎澄飯店舉行，澎湖、金門、連江三縣首長同台交流施政經驗，凝聚同舟共濟精神。由於國境在10月中...

金門移民署辦模擬投票 助新住民了解台灣選舉制度

台灣的選舉文化相當熱鬧，讓不少外國人都相當好奇。為了讓新住民朋友了解台灣選舉制度，移民署南區事務大隊金門縣服務站結合金門...

離島縣三島論壇登場 金馬澎達成「小三通復航」共識

兩年一次的「離島縣運動會」昨日在澎湖縣盛大舉行，金門縣長楊鎮浯也率領選手跨海參與，並出席今天上午的「離島縣三島論壇」，會...

金寧鄉石蚵小麥文化季熱鬧登場 盼成金門指標性活動

2022金寧鄉石蚵小麥文化季在今日上午9時10分盛大登場，將一連舉辦兩天，活動由古寧國小舞團表演拉開序幕，並在好想兔、蚵...

高雄往「美」特展開幕 AIT處長俏皮和復古女郎合影

國立中山大學獲美國在台協會支持，實施大學社會責任計畫「城市是一座共事館」課程，今在高雄舉辦往「美」的日常特展；AIT處長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。