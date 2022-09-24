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離島論壇登場 澎湖、金門、連江三縣呼籲開放小三通
2022年離島論壇今天在澎湖縣澎澄飯店舉行，澎湖、金門、連江三縣首長同台交流施政經驗，凝聚同舟共濟精神。由於國境在10月中旬解封，賴峰偉等三縣首長共同呼籲中央，一併開放小三通，讓兩岸恢復交流往來。
離島三縣論壇由澎湖縣長賴峰偉主持，他表示「離島不離心，三縣一條心」，希望藉由此次論壇建立互動機制，展現離島的共同力量，共存共榮。會中，三縣分別就近年縣政成果及施政構想交流分享，澎湖縣淨灘人次及清除海廢量全國之冠，今天以「海漂垃圾處理與減塑」為題分享治理經驗。
金門縣長楊鎮浯說，澎湖、金門與連江三縣，地理、產業、背景都具特色，遇到的環境、克服的問題都大致相同，三縣各藉由論壇形成共識，共同尋求解決方案。連江縣長劉增應則希望彙集離島三縣力量，在有限資源做最大發揮。
今天金門縣以「建置金門低碳島-以推廣電動載具及建構友善使用環境為例」，介紹低碳交通載具、低碳能源等漸進規劃成為低碳示範島的成果；連江縣以「馬祖國際藝術島」，向與會者簡介連江四鄉五島在地文化特色及自然風貌。
澎湖縣議會議長劉陳昭玲期許離島三縣同心同力，集思廣益，攜手合作，相互支持。由於國境將於10月14日解封，三縣在會中達成共識，一致呼籲中央一併開放小三通。
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