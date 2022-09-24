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金門移民署辦模擬投票 助新住民了解台灣選舉制度
台灣的選舉文化相當熱鬧，讓不少外國人都相當好奇。為了讓新住民朋友了解台灣選舉制度，移民署南區事務大隊金門縣服務站結合金門縣選委會，辦理「金門縣五合一模擬投票」，實際帶領新住民朋友體驗民主投票過程，不少人參加完後，都表示很有趣，未來如果可以投票，一定會善用手上寶貴的一票，選出好的候選人。
金門縣服務站表示，年底五合一選舉即將於11月26日登場，為了讓新住民朋友瞭解台灣選舉制度，特別邀請金門縣選委會陳立人針對投票流程及圈選態樣逐一說明，讓新住民進行模擬投票，內容包括查驗身分證、領票、圈票及將選票投入票匭等步驟，其中，來自山東的曉美就覺得一切都很新奇，她也表示，會珍惜第一次的投票，選出為大家做事的候選人。
另外，會中為增進親子間的互動關係，也邀請擁有多項證照的劉娟老師分享從大陸江蘇為愛來台的經歷，透過政府的資訊及補助取得美容、烹飪、工業電子等多項證照，並以親子互動的故事與現場媽媽們互相交流，帶領大家手作鑰匙圈吊飾，並在祈福紙上寫下願望或祝福的文字放入吊飾，期許願望早日實現。
金門縣服務站主任廖蔚蘭表示，年底即將進行選舉，移民署除讓新住民親身體驗選舉投票流程外，也呼籲民主選舉的重要，並鼓勵新住民及國人針對疑似賄選行為，應勇於檢舉並珍惜手中神聖的一票，共同維護乾淨的選風，另外提醒新住民朋友務必轉告親友，勿攜帶豬肉製品入境，或上網郵購來歷不明肉類製品，違反規定將處以高額罰款，得不償失。相關反賄選及防堵非洲豬瘟資訊可上移民署網站查詢。
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