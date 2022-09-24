快訊

趕行程出事故！張善政公務車擦撞機車 2傷者狀況曝光

餘震未歇！15：32花蓮卓溪規模4.2地震 最大震度花東3級

接種高端要去日本能否再補打疫苗 莊人祥：會比較快嗎？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金門移民署辦模擬投票 助新住民了解台灣選舉制度

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
新住民朋友實際體驗蓋票投票等過程，直說很新奇。圖／移民署南區事務大隊金門縣服務站提供
新住民朋友實際體驗蓋票投票等過程，直說很新奇。圖／移民署南區事務大隊金門縣服務站提供

台灣的選舉文化相當熱鬧，讓不少外國人都相當好奇。為了讓新住民朋友了解台灣選舉制度，移民署南區事務大隊金門縣服務站結合金門縣選委會，辦理「金門縣五合一模擬投票」，實際帶領新住民朋友體驗民主投票過程，不少人參加完後，都表示很有趣，未來如果可以投票，一定會善用手上寶貴的一票，選出好的候選人。

金門縣服務站表示，年底五合一選舉即將於11月26日登場，為了讓新住民朋友瞭解台灣選舉制度，特別邀請金門縣選委會陳立人針對投票流程及圈選態樣逐一說明，讓新住民進行模擬投票，內容包括查驗身分證、領票、圈票及將選票投入票匭等步驟，其中，來自山東的曉美就覺得一切都很新奇，她也表示，會珍惜第一次的投票，選出為大家做事的候選人。

另外，會中為增進親子間的互動關係，也邀請擁有多項證照的劉娟老師分享從大陸江蘇為愛來台的經歷，透過政府的資訊及補助取得美容、烹飪、工業電子等多項證照，並以親子互動的故事與現場媽媽們互相交流，帶領大家手作鑰匙圈吊飾，並在祈福紙上寫下願望或祝福的文字放入吊飾，期許願望早日實現。

金門縣服務站主任廖蔚蘭表示，年底即將進行選舉，移民署除讓新住民親身體驗選舉投票流程外，也呼籲民主選舉的重要，並鼓勵新住民及國人針對疑似賄選行為，應勇於檢舉並珍惜手中神聖的一票，共同維護乾淨的選風，另外提醒新住民朋友務必轉告親友，勿攜帶豬肉製品入境，或上網郵購來歷不明肉類製品，違反規定將處以高額罰款，得不償失。相關反賄選及防堵非洲豬瘟資訊可上移民署網站查詢。

擁有多項證照的劉娟老師今天分享從大陸江蘇為愛來台的經歷，並帶領大家手作鑰匙圈吊飾。圖／移民署南區事務大隊金門縣服務站提供
擁有多項證照的劉娟老師今天分享從大陸江蘇為愛來台的經歷，並帶領大家手作鑰匙圈吊飾。圖／移民署南區事務大隊金門縣服務站提供
為了讓新住民朋友瞭解台灣選舉制度，移民署南區事務大隊金門縣服務站今天辦理「金門縣五合一模擬投票」，實際帶領新住民朋友體驗民主投票過程。圖／移民署南區事務大隊金門縣服務站提供
為了讓新住民朋友瞭解台灣選舉制度，移民署南區事務大隊金門縣服務站今天辦理「金門縣五合一模擬投票」，實際帶領新住民朋友體驗民主投票過程。圖／移民署南區事務大隊金門縣服務站提供

投票 新住民

延伸閱讀

金門國慶閱兵自衛隊遴選隊員集訓 將展開6場精彩演出

0+7若上路可投票嗎 北市選委會希望開放

高粱結穗遇旱情 金門縣府開放部分湖庫供農民取水

選舉公報、投開票指引標示美學優化 北市下周五公布

相關新聞

金門國家公園生存遊戲 民眾體驗槍林彈雨反應熱烈

生存遊戲是近年來很熱門的活動。金門國家公園管理處今天在烈嶼鄉南山頭四營區舉辦「生存遊戲推廣教育訓練活動」，吸引不少民眾到...

離島論壇登場 澎湖、金門、連江三縣呼籲開放小三通

2022年離島論壇今天在澎湖縣澎澄飯店舉行，澎湖、金門、連江三縣首長同台交流施政經驗，凝聚同舟共濟精神。由於國境在10月中...

金門移民署辦模擬投票 助新住民了解台灣選舉制度

台灣的選舉文化相當熱鬧，讓不少外國人都相當好奇。為了讓新住民朋友了解台灣選舉制度，移民署南區事務大隊金門縣服務站結合金門...

離島縣三島論壇登場 金馬澎達成「小三通復航」共識

兩年一次的「離島縣運動會」昨日在澎湖縣盛大舉行，金門縣長楊鎮浯也率領選手跨海參與，並出席今天上午的「離島縣三島論壇」，會...

金寧鄉石蚵小麥文化季熱鬧登場 盼成金門指標性活動

2022金寧鄉石蚵小麥文化季在今日上午9時10分盛大登場，將一連舉辦兩天，活動由古寧國小舞團表演拉開序幕，並在好想兔、蚵...

高雄往「美」特展開幕 AIT處長俏皮和復古女郎合影

國立中山大學獲美國在台協會支持，實施大學社會責任計畫「城市是一座共事館」課程，今在高雄舉辦往「美」的日常特展；AIT處長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。