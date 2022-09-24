金門移民署辦模擬投票 助新住民了解台灣選舉制度

台灣的選舉文化相當熱鬧，讓不少外國人都相當好奇。為了讓新住民朋友了解台灣選舉制度，移民署南區事務大隊金門縣服務站結合金門縣選委會，辦理「金門縣五合一模擬投票」，實際帶領新住民朋友體驗民主投票過程，不少人參加完後，都表示很有趣，未來如果可以投票，一定會善用手上寶貴的一票，選出好的候選人。

金門縣服務站表示，年底五合一選舉即將於11月26日登場，為了讓新住民朋友瞭解台灣選舉制度，特別邀請金門縣選委會陳立人針對投票流程及圈選態樣逐一說明，讓新住民進行模擬投票，內容包括查驗身分證、領票、圈票及將選票投入票匭等步驟，其中，來自山東的曉美就覺得一切都很新奇，她也表示，會珍惜第一次的投票，選出為大家做事的候選人。

另外，會中為增進親子間的互動關係，也邀請擁有多項證照的劉娟老師分享從大陸江蘇為愛來台的經歷，透過政府的資訊及補助取得美容、烹飪、工業電子等多項證照，並以親子互動的故事與現場媽媽們互相交流，帶領大家手作鑰匙圈吊飾，並在祈福紙上寫下願望或祝福的文字放入吊飾，期許願望早日實現。