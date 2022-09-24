離島縣三島論壇登場 金馬澎達成「小三通復航」共識
兩年一次的「離島縣運動會」昨日在澎湖縣盛大舉行，金門縣長楊鎮浯也率領選手跨海參與，並出席今天上午的「離島縣三島論壇」，會中，因應疫情解封，國門即將再開，金馬澎三縣也在會中達成「小三通復航」的共識，要求中央不能有差別待遇；楊鎮浯強調，中央不應對小三通有差別待遇，應隨著國門重開後恢復通航，這是金馬澎簡單、明確、堅決的訴求。
行政院日前宣布，最快於10月13日實施0+7邊境管理政策，消息一出，備受各界矚目，在今天的「離島縣三島論壇」中，連江縣長劉增應就臨時提案，提出小三通應該隨著國門的開放，而正式恢復通航，以便加速兩岸交流，促進和平及兩岸人民福祉，以及讓在對岸經商、探病、就學的民眾可以更為便利。
這提案一出，立刻獲得楊鎮浯的覆議，楊鎮浯還發言表示，關於小三通方面，三離島均有一致共識，就是要求國境解封之後，不應對小三通有差別待遇，應隨著國門重開後恢復通航，這是金馬澎簡單、明確、堅決的訴求。
此外，離島論壇中，三縣也分別就近年縣政成果及施政構想進行交流，金門此次以「建置金門低碳島-以推廣電動載具及建構友善使用環境為例」分享金門推動低碳載具、發展低碳能源的規劃。澎湖及連江分別簡報「海漂垃圾處理與減塑」、「馬祖國際藝術島」。
因應離島地區基層公務人力長期流失，會中也邀請考選部長許舒翔、考試院委員吳新興及地方代表就「離島特考」議題研商討論，落實人才在地化。
「離島縣三島論壇」在今天上午假澎湖縣的澎澄飯店召開， 包括金門縣、連江縣與澎湖縣的三縣首長、立委、議長及府會主管都到場參加，彼此分享施政及政策推動的成果。
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