金寧鄉石蚵小麥文化季熱鬧登場 盼成金門指標性活動

2022金寧鄉石蚵小麥文化季在今日上午9時10分盛大登場，將一連舉辦兩天，活動由古寧國小舞團表演拉開序幕，並在好想兔、蚵寶寶以及網紅歌手蔡佩軒的連番演出，以及各式各樣攤位帶動人氣，現場人潮絡繹不絕，金寧鄉長楊忠俊表示，希望藉由活動帶動地方產業的發展，也歡迎民眾來石蚵小麥的故鄉金寧作客。

石蚵小麥文化季活動今天在古寧頭林厝和平園區舉行開幕典禮，由副縣長李增財、金寧鄉長楊忠俊等人共同主持啟動儀式，李增財和各界貴賓也到各攤位逛逛，與民眾同樂。

李增財在致詞時表示，未來金寧鄉有兩大任務，包括推動西半島醫療專區與今年底招標的金寧鄉社福大樓；此外，金寧鄉也有3項工作，包括以金寧中小學為主的運動園區、閩專區段徵收與古寧地方創生基地，對古寧村落的完整保護有很大幫助。

楊忠俊則表示，金寧鄉這幾年人口不斷增長，已躍居全縣第二大鄉鎮，因此不斷尋求如何建設金寧鄉，未來能夠讓鄉鎮過好日子，並使金寧鄉成為宜居城市。

他也提及，本次活動有多元的表演活動，以及趣味的闖關活動，要讓各個年齡層的觀眾都逛得非常開心，此外，好想兔的展區有許多可愛的好想兔陪伴著大家，我們這次也特地準備了相關的周邊商品讓大家可以把好想兔帶回家。

今年的石蚵小麥文化季邀請知名藝人蔡佩軒、琳誼Ring演唱，還有LINE貼圖冠軍的好想兔，一起合作打造兒童嘉年華會，並特別提高獎項的剝蚵比賽，以及探蚵林、滑步車、石蚵花漾嘉年華等系列活動，並邀請在地學校社團精彩演出，讓金寧鄉石蚵小麥文化季成為金門指標性的觀光活動。