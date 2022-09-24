快訊

拉沃盃／為費德勒流淚 納達爾：生命一部分也隨之離開

中重症+184例 3歲男童MIS-C、臉部軀幹出疹 一度住ICU

連續5天病例數下降！本土+3萬8157、境外+214、死亡+51

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄往「美」特展開幕 AIT處長俏皮和復古女郎合影

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
美國在台協會處長孫曉雅，今在高雄參觀高雄往『美』的日常」特展，和男扮女裝的美式復古女郎，開心合影還俏皮比Ya。記者石秀華／攝影
美國在台協會處長孫曉雅，今在高雄參觀高雄往『美』的日常」特展，和男扮女裝的美式復古女郎，開心合影還俏皮比Ya。記者石秀華／攝影

國立中山大學美國在台協會支持，實施大學社會責任計畫「城市是一座共事館」課程，今在高雄舉辦往「美」的日常特展；AIT處長孫曉雅受邀開幕，在現場開心喝起可口可樂，參觀1950年代美國內褲製的麵粉袋等和台灣生活文化連結的收藏品，還俏皮地和復古女郎合影。

中山大學聯手AIT辦「美麗時光：高雄往『美』的日常」特展，今舉行開幕典禮；美國在台協會處長孫曉雅、高市副市長史哲和中山大學校長鄭英耀等人受邀與會。開幕現場規畫搖擺舞團穿著1950年代復古裝扮，在爵士樂曲放送下跳舞，並擺設美式復古點心，彷彿讓人走進時光隧道。

中山大學校長鄭英耀致詞時指出，1950年代起，位於鹽埕區的高雄港邊深受美國文化影響，七賢路一帶是美軍活動區域，酒吧街、黑膠唱片，只要老高雄人都知道，至今依舊可見不少美式酒吧、金飾店和貿易行，西方流行文化及飲食深入大眾生活。

鄭英耀說，這次展覽在中山大社會學系副教授王香梅和學生籌辦下展出，展覽從民眾食衣住行育樂出發，也有多家開業一甲子的老店參與，藉由老照片和歷史物件，探索西方流行文化及飲食深入台灣民眾的生活。

AIT處長孫曉雅致時指出，透過這次從美式料理到爵士搖滾，再到喇叭褲和棒球的展覽，民眾得以身歷其境，體驗過去台美友好關係下充滿活力的時期。亦可深刻感受到當時美台人民緊密交流所產生的文化連結，仍然對現今生活有深遠的影響，並稱讚這次展覽是促進美台人民關係的典範。

副市長史哲致詞時表示，不僅是這個月很美國，這幾年來都一直很美國，50年代美國文化在台灣庶民上生活最大影響，就是美國的內褲，話一說完，引起現場人會心一笑。

史哲敘述，因為美國麵粉進到台灣，麵粉袋當時就是用美國內褲改裝，史哲說，近期不管新冠疫情、中美貿易大戰及世界局勢變化，台美不斷攜手面對，從最高階半導體到庶民的生活，最重要的是民主價值，雙方在過去和未來一起在世界道路上前進。

孫曉雅一行人，隨後在高雄市歷史博物館前館長王御風解說下，從早期美國酒吧、洋裁縫、台灣早期西餐廳，收藏的美國棒球手套、美國內褲製作的麵粉袋等特展展示的文物一一參觀。

孫曉雅不僅專注聽解說，一度好奇伸手摸早期美國牛仔衣服飾，並在現場大啖綠洲西餐廳老闆陳文誠和母親製作的手工布丁，大讚「Delicious」(好吃)，隨後致贈陳和母親AIT的徽章；孫看到復古舞台上由男扮女裝的美式復古女郎，開心地上台和「女郎」合影，俏皮比Ya。

高雄往『美』的日常」特展，展示1950年代至今，台灣互動下的高雄日常生活的的有趣故事，在大港倉九KD9展出，展期今起至10月23日。

高雄往『美』的日常」特展，展示1950年代至今，台灣互動下的高雄日常生活的的有趣故事，在大港倉九KD9展出，展期今起至10月23日。記者石秀華／攝影
高雄往『美』的日常」特展，展示1950年代至今，台灣互動下的高雄日常生活的的有趣故事，在大港倉九KD9展出，展期今起至10月23日。記者石秀華／攝影
孫曉雅在現場大啖綠洲西餐廳老闆陳文誠和母親製作的手工布丁，大讚「Delicious」(好吃)。記者石秀華／攝影
孫曉雅在現場大啖綠洲西餐廳老闆陳文誠和母親製作的手工布丁，大讚「Delicious」(好吃)。記者石秀華／攝影
中山大學聯手AIT辦「美麗時光：高雄往『美』的日常」特展，今舉行開幕典禮，美國在台協會處長孫曉雅（中，紅衣者）、高雄市副市長史哲（右三）和中山大學校長鄭英耀（左二）等人受邀與會，眾人喝可口可樂象徵開幕。記者石秀華／攝影
中山大學聯手AIT辦「美麗時光：高雄往『美』的日常」特展，今舉行開幕典禮，美國在台協會處長孫曉雅（中，紅衣者）、高雄市副市長史哲（右三）和中山大學校長鄭英耀（左二）等人受邀與會，眾人喝可口可樂象徵開幕。記者石秀華／攝影
美國在台協會處長孫曉雅（中，紅衣者）、高雄市副市長史哲（右）和中山大學校長鄭英耀，今天上午參加高雄往『美』的日常」特展開幕。記者石秀華／攝影
美國在台協會處長孫曉雅（中，紅衣者）、高雄市副市長史哲（右）和中山大學校長鄭英耀，今天上午參加高雄往『美』的日常」特展開幕。記者石秀華／攝影
孫曉雅在特展中，參觀早期美國棒球及內褲製作的麵粉袋文物。記者石秀華／攝影
孫曉雅在特展中，參觀早期美國棒球及內褲製作的麵粉袋文物。記者石秀華／攝影
孫曉雅在特展中，聆聽高雄市歷史博物館前館長王御風解說，早期美國酒吧在鹽埕區的歷史。記者石秀華／攝影
孫曉雅在特展中，聆聽高雄市歷史博物館前館長王御風解說，早期美國酒吧在鹽埕區的歷史。記者石秀華／攝影
在高雄市歷史博物館前館長王御風解說下，孫曉雅好奇伸手摸早期美國牛仔衣服飾體驗。記者石秀華／攝影
在高雄市歷史博物館前館長王御風解說下，孫曉雅好奇伸手摸早期美國牛仔衣服飾體驗。記者石秀華／攝影
孫曉雅吃完綠洲西餐廳老闆陳文誠和母親製作的手工布丁後，致贈陳家人徽章。記者石秀華／攝影
孫曉雅吃完綠洲西餐廳老闆陳文誠和母親製作的手工布丁後，致贈陳家人徽章。記者石秀華／攝影

美國在台協會 孫曉雅 中山大學

延伸閱讀

台灣設計展將登場 陳其邁：看見更具想像力的高雄

台灣設計力30日高雄港開展 陳其邁率隊宣傳

高美館《野放途》 藝術家呈現南方當代藝術的質樸純真

「DigiWave」30日登場 高市攜電商下單享優惠

相關新聞

綠園道發展受限 議員籲比照愛河

高雄鐵路地下化，原地面騰空廊道化身綠園道橫跨5個行政區。議員認為，綠園道整體發展受限，只能騎單車、散步，應比照愛河制定自...

離島縣三島論壇登場 金馬澎達成「小三通復航」共識

兩年一次的「離島縣運動會」昨日在澎湖縣盛大舉行，金門縣長楊鎮浯也率領選手跨海參與，並出席今天上午的「離島縣三島論壇」，會...

金寧鄉石蚵小麥文化季熱鬧登場 盼成金門指標性活動

2022金寧鄉石蚵小麥文化季在今日上午9時10分盛大登場，將一連舉辦兩天，活動由古寧國小舞團表演拉開序幕，並在好想兔、蚵...

高雄往「美」特展開幕 AIT處長俏皮和復古女郎合影

國立中山大學獲美國在台協會支持，實施大學社會責任計畫「城市是一座共事館」課程，今在高雄舉辦往「美」的日常特展；AIT處長...

安倍晉三銅像揭幕 陳菊：盼在天之靈保佑台日友誼永存

日本前首相安倍晉三不幸遭槍殺逝世，9月27日將辦國葬。高雄紅毛港保安堂感念安倍對台情誼，募款製作的紀念銅像今天上午揭幕，...

高捷小港林園延伸線核定 趕年底前動工

高雄市區通往林園工業區的捷運小港林園延伸線昨獲行政院長蘇貞昌核定，總經費533億，2030年完工通車。市府表示，林園線總...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。