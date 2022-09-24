高雄往「美」特展開幕 AIT處長俏皮和復古女郎合影

國立中山大學獲美國在台協會支持，實施大學社會責任計畫「城市是一座共事館」課程，今在高雄舉辦往「美」的日常特展；AIT處長孫曉雅受邀開幕，在現場開心喝起可口可樂，參觀1950年代美國內褲製的麵粉袋等和台灣生活文化連結的收藏品，還俏皮地和復古女郎合影。

中山大學聯手AIT辦「美麗時光：高雄往『美』的日常」特展，今舉行開幕典禮；美國在台協會處長孫曉雅、高市副市長史哲和中山大學校長鄭英耀等人受邀與會。開幕現場規畫搖擺舞團穿著1950年代復古裝扮，在爵士樂曲放送下跳舞，並擺設美式復古點心，彷彿讓人走進時光隧道。

中山大學校長鄭英耀致詞時指出，1950年代起，位於鹽埕區的高雄港邊深受美國文化影響，七賢路一帶是美軍活動區域，酒吧街、黑膠唱片，只要老高雄人都知道，至今依舊可見不少美式酒吧、金飾店和貿易行，西方流行文化及飲食深入大眾生活。

鄭英耀說，這次展覽在中山大社會學系副教授王香梅和學生籌辦下展出，展覽從民眾食衣住行育樂出發，也有多家開業一甲子的老店參與，藉由老照片和歷史物件，探索西方流行文化及飲食深入台灣民眾的生活。

AIT處長孫曉雅致時指出，透過這次從美式料理到爵士搖滾，再到喇叭褲和棒球的展覽，民眾得以身歷其境，體驗過去台美友好關係下充滿活力的時期。亦可深刻感受到當時美台人民緊密交流所產生的文化連結，仍然對現今生活有深遠的影響，並稱讚這次展覽是促進美台人民關係的典範。

副市長史哲致詞時表示，不僅是這個月很美國，這幾年來都一直很美國，50年代美國文化在台灣庶民上生活最大影響，就是美國的內褲，話一說完，引起現場人會心一笑。

史哲敘述，因為美國麵粉進到台灣，麵粉袋當時就是用美國內褲改裝，史哲說，近期不管新冠疫情、中美貿易大戰及世界局勢變化，台美不斷攜手面對，從最高階半導體到庶民的生活，最重要的是民主價值，雙方在過去和未來一起在世界道路上前進。

孫曉雅一行人，隨後在高雄市歷史博物館前館長王御風解說下，從早期美國酒吧、洋裁縫、台灣早期西餐廳，收藏的美國棒球手套、美國內褲製作的麵粉袋等特展展示的文物一一參觀。

孫曉雅不僅專注聽解說，一度好奇伸手摸早期美國牛仔衣服飾，並在現場大啖綠洲西餐廳老闆陳文誠和母親製作的手工布丁，大讚「Delicious」(好吃)，隨後致贈陳和母親AIT的徽章；孫看到復古舞台上由男扮女裝的美式復古女郎，開心地上台和「女郎」合影，俏皮比Ya。