安倍晉三銅像揭幕 陳菊：盼在天之靈保佑台日友誼永存

日本前首相安倍晉三不幸遭槍殺逝世，9月27日將辦國葬。高雄紅毛港保安堂感念安倍對台情誼，募款製作的紀念銅像今天上午揭幕，主持儀式的監察院長陳菊說，安倍是最了解、最挺台灣的日本首相，「台灣有事，就是日本有代誌」這句話讓台灣人民感動不已，設置銅像後，大家能來這裡致意及表達追思。

紅毛港保安堂是罕見的日式廟宇，祭拜二戰時期日本軍艦145名罹難官兵。主委張吉雄說，保安堂因緣際會祀奉日本沉艦官兵，曾透過安倍晉三及眾議員安排，原本要帶罹難者名單赴日參加終戰日慰靈祭，當面稟告日本天皇，無奈疫情打亂行程，安倍也因為暗殺再也無法參與這個有意義活動。

今早保安堂舉辦揭幕暨追思儀式，監察院長陳菊、立委許智傑及賴瑞隆等人參與，合力揭開銅像及書寫「台灣加油」的紀念石碑布幕。

陳菊說，安倍晉三是歷來最了解也最支持台灣的日本首相，他的逝世讓全世界感到震驚與不捨，台灣在國際社會也失去有力的發言聲音，感謝安倍在台灣艱苦時站出來說「台灣有事，就是日本有代誌」，安倍一向帶給台灣溫暖、鼓勵與支持，也讓台灣在國際社會不孤單，盼他在天之靈保佑台日友誼永存。