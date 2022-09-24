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安倍晉三銅像揭幕 陳菊：盼在天之靈保佑台日友誼永存

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
在揭幕儀式開始前，現場人士為已故日本前首相安倍晉三默哀一分鐘。記者徐白櫻／攝影
在揭幕儀式開始前，現場人士為已故日本前首相安倍晉三默哀一分鐘。記者徐白櫻／攝影

日本前首相安倍晉三不幸遭槍殺逝世，9月27日將辦國葬。高雄紅毛港保安堂感念安倍對台情誼，募款製作的紀念銅像今天上午揭幕，主持儀式的監察院長陳菊說，安倍是最了解、最挺台灣的日本首相，「台灣有事，就是日本有代誌」這句話讓台灣人民感動不已，設置銅像後，大家能來這裡致意及表達追思。

紅毛港保安堂是罕見的日式廟宇，祭拜二戰時期日本軍艦145名罹難官兵。主委張吉雄說，保安堂因緣際會祀奉日本沉艦官兵，曾透過安倍晉三及眾議員安排，原本要帶罹難者名單赴日參加終戰日慰靈祭，當面稟告日本天皇，無奈疫情打亂行程，安倍也因為暗殺再也無法參與這個有意義活動。

今早保安堂舉辦揭幕暨追思儀式，監察院長陳菊、立委許智傑及賴瑞隆等人參與，合力揭開銅像及書寫「台灣加油」的紀念石碑布幕。

陳菊說，安倍晉三是歷來最了解也最支持台灣的日本首相，他的逝世讓全世界感到震驚與不捨，台灣在國際社會也失去有力的發言聲音，感謝安倍在台灣艱苦時站出來說「台灣有事，就是日本有代誌」，安倍一向帶給台灣溫暖、鼓勵與支持，也讓台灣在國際社會不孤單，盼他在天之靈保佑台日友誼永存。

保安堂指出，安倍晉三銅像委託名雕塑家周瑞明與葉金城師生聯手創作，7月20日開始日夜趕工，9月16日運抵紅毛港保安堂前方廣場安置，供台灣民眾永遠追思與紀念。

「花媽市長」陳菊（右）久未在高雄現身，市民要求在銅像前合影留念。記者徐白櫻／攝影
「花媽市長」陳菊（右）久未在高雄現身，市民要求在銅像前合影留念。記者徐白櫻／攝影
高雄紅毛港保安堂前方廣場設置安倍晉三銅像，監察院長陳菊（右三）率眾揭幕。記者徐白櫻／攝影
高雄紅毛港保安堂前方廣場設置安倍晉三銅像，監察院長陳菊（右三）率眾揭幕。記者徐白櫻／攝影
高雄紅毛港保安堂設置的安倍晉三銅像今天揭幕，參與人員上前獻花。記者徐白櫻／攝影
高雄紅毛港保安堂設置的安倍晉三銅像今天揭幕，參與人員上前獻花。記者徐白櫻／攝影

日本 安倍晉三 陳菊

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