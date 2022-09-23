中央核定高捷小港林園線 陳其邁就任2年來第3條

行政院今天核定高捷小港林園線綜合規劃報告，計畫總經費新台幣533.11億元，中央負擔313.14億元、高市府負擔219.97億元。這也是市長陳其邁上任以來第3條核定的捷運路線。

陳其邁就任市長近2年來已先後爭取中央核定高捷黃線、岡山路竹延伸線（第2A階段）。他今天透過新聞稿表示，推動交通建設不遺餘力，全力實現輕軌成圓、四線齊發，讓市民交通與生活更加便捷。感謝在行政院長蘇貞昌支持下，今天核定小港林園線綜合規劃報告，市府已同步啟動設計作業，接續辦理施工發包作業，朝年底前動工目標邁進。

高雄市政府捷運局長吳義隆表示，小港林園線為高雄都會區繼紅線、橘線、黃線後的第4條地下捷運，預計民國119年完工通車，將立即展開設計審查作業及後續工程採購準備。

小港林園線計畫是貫徹陳其邁上任推動的四大優先—「重大交通建設優先」政策理念，也屬中央「大南方大發展南台灣發展計畫」中的關鍵基礎建設。全線行經三大國家級產業園區（臨海工業區、林園工業區、新材料循環經濟產業園區），年產值合計逾1.52兆，為南部半導體材料「S廊帶」其中一環；且小港林園地區長期承受國家經濟發展所造成環境污，以及港區重車威脅，亟需捷運建設帶動當地整體發展，提供居民一條安全回家的路。

依捷運局資料，小港林園線總長約11.59公里，路線起於紅線R3車站預留隧道，續採地下隧道往南延伸，經沿海二路、沿海三路、中門路、沿海路四段~沿海路二段，於林園11號公園後爬升，中芸排水前出土爬升為高架，止於高值化產業園區前。

沿線設7座車站（地下車站6站、高架站1站），可服務南高雄地區，串連南北產業園區與高雄國際機場；透過串聯台積電等南部半導體「S廊帶」，啟動石化產業轉型升級，邁向高值化發展契機；另外鼓勵汽機車使用大眾運輸，降低客貨混流行車風險，每年平均可減少傷亡近百人。

高市府後續將以「捷運場站聯合開發，輔以TOD發展規劃」、「捷運沿線既有農業區變更為都市發展用地，區段徵收開發」、「推動危老都更，強化商業機能」、「捷運路網串連產業用地儲備」等四大發展策略，為小港林園地方發展勾勒藍圖，據以發揮小港林園線雄厚產業實力。