離島3縣運動會 晚間盛大登場

第9屆離島3縣聯合運動會，今晚在澎湖縣立體育場舉行開幕，數千名選手與民眾參與，場面盛大，9項競技賽事將進行至25日。

每2年舉辦一次離島3縣聯合運動會，今年輪由澎湖縣政府主辦，晚間在澎湖縣立體育場舉行開幕典禮，包括澎湖縣長賴峰偉、金門縣長楊鎮浯與連江縣長劉增應等3縣長和議長等都出席開幕式，讓離島運動會更加精彩。

離島3縣聯合運動會的開幕秀，除有歌手許富凱、告五人等演唱外，還有300秒環狀煙火與、青少年國樂團等單位1000多人現場表演歌舞與國樂等，其中1市5鄉的400名社區民眾一起跳出外婆澎湖灣等舞曲，最為精彩，贏得滿場掌聲。

離島3縣聯合運動會共有田徑、籃球、羽球、慢壘、桌球、沙灘木球、磯釣、游泳、網球等9項賽事及機關組趣味競賽，3離島縣共計選手隊職員有近600人，澎湖第66屆全縣運動會也同步登場，則有近3000名男女選手參賽，是澎湖今年規模最盛大的體育賽事，各項賽事都將陸續展開競技。