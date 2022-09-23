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台灣設計展將登場 陳其邁：看見更具想像力的高雄

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄市長陳其邁今午帶著冬瓜茶與甜甜圈到高雄「設計中島」現場探班，和藝術策展團隊相見歡。記者王昭月／攝影
高雄市長陳其邁今午帶著冬瓜茶與甜甜圈到高雄「設計中島」現場探班，和藝術策展團隊相見歡。記者王昭月／攝影

2022台灣設計展9月30日將在高雄開展，在高雄港區以２２只大型貨櫃排成圓型兵陣的主展場「設計中島」即將重磅登場，策展團隊今午拍攝宣傳片，市長陳其邁特別帶著冬瓜茶與甜甜圈前往探班，他指高雄港在開港過程舉足輕重，如今轉成「設計中島」，也意味城市轉型，大家透過設計展將看到更具想像力的高雄。

高雄港八號碼頭目前以22只40呎白色大型貨櫃擺成圓形兵陣，分由22個指標性團隊設計打造，入夜後綻放美麗光影，點亮高雄夜空，這是今年台灣設計展主展場「設計中島」，22位藝術家今午連袂拍攝短片，將為今年台灣設計展強力行銷。

高雄市長陳其邁、副市長史哲及多位局處首長今午到場探班，市長陳其邁表示，這裡原本是貨運、海運運輸站，是「經濟中島」，在高雄港早期開港過程舉足輕重，現在轉成「設計中島」，也意味城市的轉型。現場從貨物轉成設計概念的輸出，讓高雄港跟過去截然不同。

陳其邁說，高雄致力推動「亞灣2.0」，希望把高雄港變成台灣創意的輸出港。高雄遼闊，港邊更是新流行文化與想像力交會處，透過藝術團隊令人驚豔的作品呈現，會讓高雄港，未來的亞灣區更具想像力。

台灣設計展總策展人之一的台灣設計研究院長張基義表示，今年策展人很多是高雄在地人，或與高雄有關的人，都是全台各地優秀的設計師、藝家及創作者。今年台灣設計展是歷來規模最大的一次，與城市發展也最緊密扣連，高市今年提出的「設計中島」，期許能以設計帶動城市轉型。

張基義也說，今年台灣設計展的主視覺也回到高雄的海洋，是種勇敢、不斷創新突的理念。每年的台灣設計展，都是翻轉成市品牌，凝聚市民認同的機會。

台灣設計展9月30日即將在高雄登場，22組優秀藝術工作者今午在高雄港八號碼頭拍攝宣傳短片，為台灣設計展強力行銷。記者王昭月／攝影
台灣設計展9月30日即將在高雄登場，22組優秀藝術工作者今午在高雄港八號碼頭拍攝宣傳短片，為台灣設計展強力行銷。記者王昭月／攝影
高雄市長陳其邁今午帶著冬瓜茶與甜甜圈到高雄「設計中島」現場探班，和藝術策展團隊相見歡。記者王昭月／攝影
高雄市長陳其邁今午帶著冬瓜茶與甜甜圈到高雄「設計中島」現場探班，和藝術策展團隊相見歡。記者王昭月／攝影
高雄市長陳其邁今午帶著冬瓜茶與甜甜圈到高雄「設計中島」現場探班，和藝術策展團隊相見歡。記者王昭月／攝影
高雄市長陳其邁今午帶著冬瓜茶與甜甜圈到高雄「設計中島」現場探班，和藝術策展團隊相見歡。記者王昭月／攝影
台灣設計院院長張基義表示，台灣設計展是翻轉城品牌的機會。記者王昭月／攝影
台灣設計院院長張基義表示，台灣設計展是翻轉城品牌的機會。記者王昭月／攝影
台灣設計展9月30日即將在高雄登場，22組優秀藝術工作者今午在高雄港八號碼頭拍攝宣傳短片，為台灣設計展強力行銷。記者王昭月／攝影
台灣設計展9月30日即將在高雄登場，22組優秀藝術工作者今午在高雄港八號碼頭拍攝宣傳短片，為台灣設計展強力行銷。記者王昭月／攝影

高雄港 陳其邁

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