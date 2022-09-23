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畫筆下高雄之美 本土藝術家曾文忠老師畫冊發表

中央社／ 高雄23日電

本土藝術家曾文忠畢生投入創作，高市府收錄他捐給90間學校與機關單位的137幅作品集冊，今在高雄中學舉行「揮翰成風、情繫高雄－曾文忠老師駐校藝術創作集」畫冊發表會。

高雄市長、現任監察院長陳菊，及曾任高雄市政府教育局長的監委范巽綠、高雄市長陳其邁、高雄市教育局長謝文斌、客委會主委楊瑞霞，和曾文忠畫作收藏單位校長與機關代表同聚雄中藝文館，現場由陽明國中木笛團、雄中管樂團等帶來樂曲演出。

88歲的曾文忠親自蒞臨，會中參與者感謝他為藝術教育的奉獻，並一同回顧過去他在各校現場作畫與贈畫的照片、畫冊出版歷程影片與電子書。

陳其邁致詞時感謝曾文忠師的贈畫，就有如現場陽明國中演奏的「奇異恩典」一曲般令人感動；曾文忠自台南師專畢業後不斷創作，在高雄美術教育上扎根，培育許多優秀人才，在各領域都大放異彩，曾文忠也在許多學校擔任駐校藝術家，更留下不少珍貴作品。

陳其邁說，有句話說「心之所在就是故鄉」，曾文忠走過50多個國家，創作最多的還是故鄉美濃，更有許多高雄的美好事物都留在作品裡，令人感到驕傲，他的作品已是高雄最重要的珍寶，也是高雄人共同感情所在，這次畫作集結成冊，記錄著高雄的美好與情感。

依高市教育局資料，曾文忠出生高雄美濃，1954年從台南師範藝術科畢業，以畫筆投入社區藝術營造，保留故鄉美濃特有客家文化，並藉捐贈畫作實踐藝術教學。他擅長美濃客家風景繪畫，將各處景點融入畫中，在高雄市有114個單位受惠他的贈畫，累計受贈作品達438件；其他縣市機關單也有82件他的畫作。

高市府去年在謝文斌、楊瑞霞號召下，發起贈畫集冊出版計畫；由攝影團隊走訪高雄市各地拍攝，記錄各校園及機關單位曾文忠贈與畫作。編審小組經4個月召開多次編審會議，精選收錄90間學校及機關單位、137幅作品集冊成書，在8月付印出版。

「揮翰成風情繫高雄－曾文忠老師駐校藝術創作集」一書，除記錄曾文忠造福桑梓的熱情及真心，為符應「2030雙語國家政策發展藍圖」，每一幅收錄畫作由各校提供適切雙語說明介紹畫作內容與意境，讓曾文忠深耕本土的「高雄緣與藝術情」也能被國際看見，為高雄藝術教育留下精彩軌跡。

曾文 高雄市長 畫作

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