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金門國慶閱兵自衛隊遴選隊員集訓 將展開6場精彩演出

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣國慶閱兵自衛隊近期共遴選隊員70人，這兩天正展開集訓，希望屆時表演時能重現往日英姿。圖／金門縣國慶閱兵自衛隊提供
金門縣國慶閱兵自衛隊近期共遴選隊員70人，這兩天正展開集訓，希望屆時表演時能重現往日英姿。圖／金門縣國慶閱兵自衛隊提供

金門民眾自衛隊在戰地政務時期，代表金門戰鬥精神，尤其是金門國慶閱兵代表隊，每年從自衛隊員遴選符合資格者，代表金門參加雙十國慶閱兵。金門縣政府今年將老兵回金門活動與金門民防自衛隊相結合，金門縣國慶閱兵自衛隊促進會理事長洪燕玉表示，近期共遴選隊員70人，近日正展開集訓，預計未來將巡迴各鄉鎮進行6場表演，集訓主要要求動作整齊一致，呈現金門自衛隊精神。  

洪燕玉表示，他們在本月遴選曾經參加金門國慶閱兵代表隊隊員組成金門民防自衛隊，雖然平均年齡都超過58歲，但這些爺嬤都超有紀律與團隊精神，每次要訓練的時間，大家都早早到場，一再的重複練習，不畏艱難汗流夾背，雖然大部份都當阿公阿嬤，行動已不如年輕時的動力，但學習的精神與態度令人敬佩，希望未來可以重現當年國慶閱兵的英姿，預計未來將在全縣五鄉鎮舉辦分區表演，另外，也會在金門大橋的行軍活動中露臉，讓大家回味以前光輝的時刻。

洪燕玉進一步說明，戰地政務期間，金門曾有10萬大軍，在金門服役老兵不計其數，縣府舉辦老兵回娘家活動，可帶動金門觀光發展，再加上金門民防自衛隊協同參與，對金門的觀光發展更有加乘效益。

縣府也表示，金門縣國慶閱兵自衛隊將配合金門縣政府舉辦老兵回金門活動，分別舉辦金城、金湖、金沙、金寧、烈嶼等五分區表演，讓各批回金老兵能參與此項活動，喚起在金門服役的回憶，增添老兵回金門難忘的記憶。

金門縣國慶閱兵自衛隊這兩天正展開集訓，雖然大部份都當阿公阿嬤，行動已不如年輕時的動力，但大家希望未來表演時，可以重現當年國慶閱兵的英姿。 圖／金門縣國慶閱兵自衛隊提供
金門縣國慶閱兵自衛隊這兩天正展開集訓，雖然大部份都當阿公阿嬤，行動已不如年輕時的動力，但大家希望未來表演時，可以重現當年國慶閱兵的英姿。 圖／金門縣國慶閱兵自衛隊提供

金門大橋 自衛隊 老兵

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