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高粱結穗遇旱情 金門縣府開放部分湖庫供農民取水

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門自8月上旬降雨後，迄今僅有零星降雨，不少高粱田的結穗情形不佳。圖／縣府提供
金門自8月上旬降雨後，迄今僅有零星降雨，不少高粱田的結穗情形不佳。圖／縣府提供

近幾年因為極端氣候影響，降雨分布極為不均，金門前兩年遭遇五十年來最嚴重的旱災，今年度雖前期雨情狀況良好，但自8月上旬降雨後，迄今僅有零星降雨，因目前正值秋季高粱抽穗期，為避免農民辛苦種植的高粱血本無歸，金門縣府今天表示，即日起至9月30日將開放金沙鎮榮湖、金湖鎮蘭湖及烈嶼鄉西湖等3座湖庫，提供予農民取水灌溉作物。

經縣府工務處、建設處以及自來水廠綜合評估，考量目前整體湖庫狀況，以及主要農作需求，決議開放榮湖、蘭湖及烈嶼鄉西湖等3座湖庫供農業灌溉取水，另為避免大陸引水發生緊急狀況或未來發生連續旱期等問題，湖庫水源仍應優先維持作為民生及公共給水，故此次開放湖庫取水標準為湖庫水位降低深度不超過30公分，以確保未來鄉親用水無慮。

縣府建設處表示，為因應乾旱對於金門農業生產的影響，這兩年共浚挖108處的農塘，約可增加26.7萬立方公尺的蓄水量，並與農田水利署瑠公管理處合作，辦理節水灌溉補助、放流水串聯工程，目前除金沙鎮官嶼劃段放流水農塘更新串聯，今年度正執行金湖地區進行放流水農塘串聯作業，後續亦會擴大至其他鄉鎮，以解決金門整體農作需水問題。

建設處也說明，金門地區乾濕季分明，農業雖以旱作為主，但栽植期與抽穗期需水量較高，如夏秋季無颱風帶來降雨，高粱收穫就會有所困難，此次湖庫開放亦是吸取先前農業旱災的經驗，藉由各生長期的雨量監測，先行將部份湖庫用水釋出，以紓解農業灌溉之缺水壓力。縣府並提醒農民取水時切記做好安全防護，避免發生危險，期盼在確保安全用水的前提下，順利撐過枯水期。

金門今年度雖前期雨情狀況良好，但自8月上旬降雨後，迄今僅有零星降雨，目前正值秋季高粱抽穗期，結穗情況不如預期。圖／縣府提供
金門今年度雖前期雨情狀況良好，但自8月上旬降雨後，迄今僅有零星降雨，目前正值秋季高粱抽穗期，結穗情況不如預期。圖／縣府提供

金門 農民 極端氣候

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