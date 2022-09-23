高粱結穗遇旱情 金門縣府開放部分湖庫供農民取水

近幾年因為極端氣候影響，降雨分布極為不均，金門前兩年遭遇五十年來最嚴重的旱災，今年度雖前期雨情狀況良好，但自8月上旬降雨後，迄今僅有零星降雨，因目前正值秋季高粱抽穗期，為避免農民辛苦種植的高粱血本無歸，金門縣府今天表示，即日起至9月30日將開放金沙鎮榮湖、金湖鎮蘭湖及烈嶼鄉西湖等3座湖庫，提供予農民取水灌溉作物。

經縣府工務處、建設處以及自來水廠綜合評估，考量目前整體湖庫狀況，以及主要農作需求，決議開放榮湖、蘭湖及烈嶼鄉西湖等3座湖庫供農業灌溉取水，另為避免大陸引水發生緊急狀況或未來發生連續旱期等問題，湖庫水源仍應優先維持作為民生及公共給水，故此次開放湖庫取水標準為湖庫水位降低深度不超過30公分，以確保未來鄉親用水無慮。

縣府建設處表示，為因應乾旱對於金門農業生產的影響，這兩年共浚挖108處的農塘，約可增加26.7萬立方公尺的蓄水量，並與農田水利署瑠公管理處合作，辦理節水灌溉補助、放流水串聯工程，目前除金沙鎮官嶼劃段放流水農塘更新串聯，今年度正執行金湖地區進行放流水農塘串聯作業，後續亦會擴大至其他鄉鎮，以解決金門整體農作需水問題。