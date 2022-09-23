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台灣設計力30日高雄港開展 陳其邁率隊宣傳

中央社／ 高雄23日電

台灣設計展中極受矚目的「台灣設計設計台灣 X 22組台灣設計力」展覽將展開，高雄市長陳其邁今天與策展團隊合體站上貨櫃拍攝宣傳影片，宣告「9月30日一起前進設計中島！」

台灣設計展相關活動即將開跑，其中22只貨櫃在高雄港8號碼頭上擺陣成圓組成展場的「台灣設計設計台灣 X 22組台灣設計力」備受矚目，將於9月30日在高雄港「設計中島」展開，陳其邁今天到場探望正如火如荼布置的策展團隊，並送上甜甜圈和冬瓜茶打氣。

陳其邁也率領擔任總策展人的高雄市副市長史哲、台灣設計研究院院長張基義、策展顧問吳漢中和尹立，以及高雄市政府文化局長王文翠、經發局長廖泰翔、青年局長張以理，還有所有策展團隊一同站上貨櫃，對著空拍機鏡頭提出邀約，「9月30日一起前進設計中島！」

陳其邁接受媒體聯訪說，港邊本來就是新流行、文化、想像力交會的地方，蓬萊商港區原是「經濟中島」，在高雄港營運中舉足輕重，如今轉變成設計中島，代表城市的轉型，將從實體轉向虛擬、從貨物轉向軟體概念的輸出，讓高雄港成為台灣IP、創意的輸出港口。

史哲指出，貨櫃是高雄港區最常見的風景，貨櫃在世界航道上來往，是港口經濟力象徵，這次展覽中則由參與團隊讓貨櫃裝載滿滿的設計力，邁向新的設計時代。

張基義說，很高興台灣設計展睽違10年回到高雄，今年初台灣燈會在高雄就已讓大家看到高雄的魅力與格局，加上從文博會到台灣設計展，更是一個長達3個月展出，盼藉由台灣設計展創造高雄城市品牌和市民認同。

張基義說明，台灣設計展與城市發展緊密扣合，這次高雄提出「設計中島」概念，並以海洋為意象，用貨櫃展示台灣的設計力，凸顯設計如何改變台灣，除了廣邀高雄在地藝術家，也邀請全台最優秀的設計師與藝術家，盼以設計翻轉城市。

文化局指出，「台灣設計設計台灣 X 22組台灣設計力」為台灣設計展展覽之一，22組設計力包含One-Forty、侯林設計、美感細胞團隊、勤美璞真基金會X草字頭、永真急制Workshop、樸實創意X中間研究室、種籽設計、東海醫院、李政瀚、JUST IN XX 周裕穎、一隱照明設計 劉炳毅X朱文英。

以及太研設計吳書原、小花計畫方序中X33號白日夢、柏成設計JC Architecture邱柏文、我在品牌 林國慶、小智研發MINIWIZ、陳秉良、鄒駿昇、簡訊設計、不二良、Bito、豪華朗機工，將於9月30日至10月23日於蓬萊商港區8號碼頭展出。

高雄港 陳其邁

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