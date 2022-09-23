縣府出書「屏東海底40米」 探索「內太空」的奇妙旅程

屏東縣是全台唯一三面環海的縣市，坐擁台灣海峽、巴士海峽與太平洋，擁有豐富多樣性的海洋生態環境，更是潛水樂園；屏東縣政府以探索屏東「內太空」之旅為核心精神，展現豐富的海洋生態及多樣化人文環境，出版「屏東海底40米」，縣長潘孟安今天在墾丁的發表會上說，「用一本圖文書，來一趟屏東，開啟一段充滿驚喜的海底旅程」。

屏東縣政府繼去年在網路上討論熱烈的旅遊手冊「屏東特有種」，上架開賣後創造熱賣佳績，再結合近年來大家最重視的海洋環保議題，出版「屏東海底40米」一書，由種籽設計合作操刀美編，以探索屏東「內太空」之旅為核心精神，展現屏東豐富的海洋生態及多樣化的人文環境；今天的發表會邀中華民國水中運動協會榮譽理事長謝新曦、台北市帆船協會副理事長劉寧生、漣漪人基金會創辦人朱平等人分享潛水心得。

潘孟安說，它以40米海洋深度為刻度，也是40個探索海洋的面向，以潛人的感受，從1米不到的潮間帶往海底層層探索，藉由不同多種載具如衝浪、獨木舟、立槳、浮潛等帶領大家找到與海洋接觸與對話模式，並搭配該深度可能遇見的海洋生物做為設計規劃，融會了海洋生物、生態知識、環境意識、觀光旅遊、漁業與文化等，透過文字與童話風格的插畫圖案，一筆一畫勾勒出屏東獨有的海洋生態環境，帶領讀者親近屏東的海洋。

他說，相對於外太空，海洋是人人可及的內太空，中性浮力好比外太空的無重力狀態，在水下的內太空世界倘佯，海底的珊瑚礁像是一座繽紛的熱帶雨林，豐富的生態樣貌，有著太多的奧妙等待我們去發現與探索，想要探索海洋來一趟內太空之旅，屏東是最佳選擇。縣府一直希望能讓民眾親海、近海，今年特別舉辦海洋文學獎，海洋的每一個深度代表著不同的生態層，孕育了不同的物種，也期望能用海洋跟世界交朋友，並帶動觀光，讓民眾瞭解海洋生態的可貴，是環境學習重要的一課。