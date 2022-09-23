蘇貞昌拍板定案 高雄捷運小港林園延伸線2030年通車

國發會今年8月已審查通過高雄捷運小港林園延伸線綜合規畫報告，後續送行政院核定。立委賴瑞隆今天下午率先報喜訊說，院長蘇貞昌今天正式核定興建計畫，總經費533億元，2030年完工通車。捷運局表示，尚未接獲正式函文，接獲後對外公布。

捷運紅線目前通行至小港，高雄市府爭取從小港延伸至林園，總長約11.59公里，設置7座車站，分別為地下車站6站、高架車站1站，未來預計串聯至屏東。

行政院去年12月核定捷運小港林園線可行性研究案，交通部及國發會則分別在今年6月及8月同意綜合規劃報告，送行政院核定。立委賴瑞隆說，院長蘇貞昌今天正式核定通過，感謝中央各部會重視高雄城市交通建設，陳其邁市府團隊也展現超高行政效率。

賴瑞隆說，小港、林園居民長年承受工業汙染及道路交通安全問題，欠缺串聯市區捷運交通運輸，他上任後多次邀集交通部、高雄市政府等單位協調爭取，獲交通部補助可行性研究經費840萬元，順利啟動規畫；捷運小港林園線完工後，串聯臨海工業區、林園工業區、亞洲新灣區、高雄港區及北高雄各科技園區，居民也享便捷安全交通路網。