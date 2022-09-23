聽新聞
test
0:00 / 0:00
蘇貞昌拍板定案 高雄捷運小港林園延伸線2030年通車
國發會今年8月已審查通過高雄捷運小港林園延伸線綜合規畫報告，後續送行政院核定。立委賴瑞隆今天下午率先報喜訊說，院長蘇貞昌今天正式核定興建計畫，總經費533億元，2030年完工通車。捷運局表示，尚未接獲正式函文，接獲後對外公布。
捷運紅線目前通行至小港，高雄市府爭取從小港延伸至林園，總長約11.59公里，設置7座車站，分別為地下車站6站、高架車站1站，未來預計串聯至屏東。
行政院去年12月核定捷運小港林園線可行性研究案，交通部及國發會則分別在今年6月及8月同意綜合規劃報告，送行政院核定。立委賴瑞隆說，院長蘇貞昌今天正式核定通過，感謝中央各部會重視高雄城市交通建設，陳其邁市府團隊也展現超高行政效率。
賴瑞隆說，小港、林園居民長年承受工業汙染及道路交通安全問題，欠缺串聯市區捷運交通運輸，他上任後多次邀集交通部、高雄市政府等單位協調爭取，獲交通部補助可行性研究經費840萬元，順利啟動規畫；捷運小港林園線完工後，串聯臨海工業區、林園工業區、亞洲新灣區、高雄港區及北高雄各科技園區，居民也享便捷安全交通路網。
捷運工程局說明，小港林園線起點位在高雄捷運紅線R3車站所預留隧道，續採地下隧道往南延伸，經沿海二路、沿海三路、中門路、沿海路四段至沿海路二段，林園11號公園後爬升，中芸排水前出土爬升為高架，止於高值化產業園區前。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言