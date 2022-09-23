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吸引卡位搶才 高雄全台首班科技廠辦培訓班開訓

中央社／ 高雄23日電

台積電進駐高雄，「排碳淨零」目標帶動營建往更高水準發展。看準產業風口，高市勞工局開辦全台首班「科技廠辦營建人才培訓班」，導入產訓合作，使學員結訓後快速派工業業。

高雄市政府勞工局今天新聞稿表示，台積電進駐高雄楠梓產業園區與橋頭科學園區陸續動土興建，營建產業人才需求激增，且目前「減碳」成為全球共識，科技業建廠須符合「排碳淨零」目標，也將帶動營建往更高水準發展。

這次與和春文教基金會合作開辦全台首班「科技廠辦營建人才培訓班」，以養成新時代營建人才為首要目標，並導入產訓合作模式，邀請業界師資到班授課、提供學員實習機會，可使學員結訓後快速派至工作崗位。

勞工局表示，「科技廠辦營建人才培訓班」訓練時數共350小時，訓練內容包含3D繪圖、科技廠興建相關混凝土結構識圖、鋼筋計算實作、水電配管、建築裝修隔間、銲接、帷幕牆特性等專業課程，共錄取22位學員，已於日前開班受訓。

課程甫開訓即吸引多家營建廠商洽談合作，提供包括監工、助理工程師、工務助理等工作機會，勞工局也將在未來協助學員與廠商就業媒合，為高雄產業發展提供新助力。

培訓班學員潘先生原本白天在造景公司上班，晚上則在夜間部進修，他說，以前就對營建工程很感興趣，現在有職訓課程可參加，毫不猶豫報名。

另外，學員趙小姐則是來台定居5年的新住民，因為先生從事營建業，對台灣營建業前景看好，在先生支持下，希望透過課程習得科技廠房興建相關技術，對擴充與提升先生事業領域有所助益。

勞工局 台積電

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