「屏東海底40米」探索繽紛海洋 新書首刷一週搶空

屏東縣政府出版「屏東海底40米」新書，首刷2200本在一週就搶空，今天特別到墾丁舉行新書發表會，要讓讀者更親近海洋、進而珍惜海洋。

台灣四面環海，屏東是唯一三面臨海縣市，坐擁台灣海峽、巴士海峽與太平洋，多變海岸線，使得屏東擁有豐富多樣性的海洋生態環境，屏東縣政府特別出版「屏東海底40米」，帶領讀者走入海洋世界。

屏東縣長潘孟安在新書發表會上開心分享，首刷2200本開放預購一週就被搶購一空，已趕緊安排2刷。

潘孟安接受媒體聯訪表示，希望能讓民眾親海、近海，今年舉辦海洋文學獎，海洋每個深度代表不同的生態層，孕育不同的物種，也期望能用海洋跟世界交朋友，並帶動觀光，讓民眾瞭解海洋生態的可貴，「用一本圖文書，來一趟屏東，開啟一段充滿驚喜的海底旅程」。

「屏東海底40米」探索海洋面向，以潛人的感受，從1米不到潮間帶往海底層層探索，藉由衝浪、獨木舟、潛水等方式，帶領讀者找到與海洋對話模式，並搭配每個深度可能遇見的海洋生物做為設計規劃，融會了海洋生物、生態知識、環境意識、觀光旅遊、漁業與文化等，透過文字與童話風格的插畫圖案，勾勒出屏東獨有的海洋生態環境，帶領讀者親近屏東的海洋。