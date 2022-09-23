高雄半數房子屋齡30年 議員呼籲建立資料庫列管輔導

地震過後，危老建築引發民眾憂心。高市議員蔡武宏質詢指出，高雄房子平均屋齡達31.9年，高於全國平均值、六都第三高，應針對屋齡30年以上的老房子建立資料庫列管。高市副市長林欽榮表示，中央有老屋檢測及耐震補強相關補助，另號召四大公會主動出擊，可打1999尋求協助。

高市議員蔡武宏今日質詢說，全台有50.1％住宅屋齡超過30年，高雄房屋平均屋齡高達31.9年，超過30年房子的比率達51.6％，921地震後法規趨嚴，市府如何協助老屋檢視結構安全及相關補強。

副市長林欽榮說，高雄老屋比率確實偏高，市府共設置5處危老重建服務據點，跟營建署合作推出私有建築物耐震補強措施，每案最高補助450萬，另號召四大工會成為夥伴主動出擊，民眾若有檢測結構安全問題，可打1999專線，工務局會主動協助。

蔡武宏指出，鑑定費用是小錢，但若被判定危樓，房價受損，耐震補強經費更是龐大，導致很多市民不願意鑑定，要有配套措施；市府公務體系未針對屋齡超過30年的大樓或透天厝初估列管，應建立資料庫進行輔導。

林欽榮說，將持續向中央爭取相關經費，目前危老建築不需要跟任何人合作，一條龍式服務，可以立即補助經費，估算錢也是政府出，建議民眾，萬一都更走不下去，快點走危老，改建時有租金補貼，都發局與工務局也會協力合作。