「設計從展場到你家！」高雄市青年局推青年租屋改造

設計可以很貼近生活！台灣設計展即將登場，高雄市政府青年局呼應「台灣設計 設計台灣」訴求，攜手「小宅實驗」，7月推出「青年租屋改造」徵件，精選出10組案件啟動軟裝改造，經過7周溝通及作業，成果近日亮相，為「設計從展場走到你家」系列影片揭開序幕。

高雄市副市長史哲表示，台灣設計展主展場為曾經主導港灣的物流與經濟的「經濟中島」蓬萊商港區，如今翻轉成「設計中島」，預計在萬坪場域上，匯聚台灣設計能量，讓高雄從台灣邁向世界，其中青年設計的作品不僅在展場進行靜態展示，更以媒合青年設計力的方式，重塑戶政事務所結婚登記背板與青年租屋改造計畫，推動公共行政美學與實踐居家美感設計，透過多元導入創意能量讓設計更貼進民眾生活，也讓設計具有更多面向的意義。

高雄市青年局長張以理說，「青年租屋改造計畫」是從空間設計角度切入，藉由租屋改造作為媒介，透過小預算大改造的軟裝布置，成就煥然一新風格想像，也鼓勵青年多發揮創意能力。此次攜手知名空間設計Youtuber「小宅實驗」，為高雄租屋青年，激盪設計巧思融入改造，從油漆、地板到軟裝布置，邀請青年共同參與，讓改造成果更具有連結性與象徵性。

青年局表示，此活動入選的改造案件，有在高雄實習完畢選擇移居高雄的護理師，有在高雄求學愛上這個城市選擇留在高雄就業的青年，也有曾經北漂8年，目前返鄉努力打拼的高雄囝仔，藉由青年租屋改造的影片，可以了解這群青年朋友對在地生活的情感，改造後成果讓人驚呼連連，其中多項居家軟裝是由設計師Penny在本市青年家具街商圈挑選購置，深具質感且經濟實惠。此外，得利塗料、翔仔居家、完美主義居家也慷慨贊助，公私協力一起挺「青年租屋改造」。