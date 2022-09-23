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播客揭秘！國家級討債 21年收回10棟101

聯合報／ 記者魏斌／屏東即時報導
法務部行政執行署屏東分署製播「屏安鴨の拉吉歐」Podcast，由分署長楊碧瑛（左）主持，最新節目邀署長林慶宗對談。圖／屏東分署提供
法務部行政執行署屏東分署製播「屏安鴨の拉吉歐」Podcast，由分署長楊碧瑛（左）主持，最新節目邀署長林慶宗對談。圖／屏東分署提供

自媒體當紅，法務部行政執行署屏東分署今年6月開始經營Podcast，寫下行政執行署全台首例。最新節目邀請署長林慶宗對談，他澄清，外界多誤以為執行署是國家級討債公司，其實執行署所做的是公平正義的最後一哩路，成立21年來已幫國家收回6千多億元，可建造10棟101。

屏東分署今年6月開始製播「屏安鴨の拉吉歐」Podcast，目前已上線9集，每集約10餘分鐘，由分署長楊碧瑛主持，可在官網、Apple Podcast、SoundOn、Spotify、Google播客等各大平台上收聽。

一位劉姓民眾說，播客上的內容百無禁忌，有些很麻辣，第一次收聽官方播客，還是以往給人感覺冷冰冰的法務機關，感覺算新鮮。

楊碧瑛表示，為了擴大跟民眾互動，開始運用新興社群媒體，目前是法務部行政執行署所轄13個分署中第一個Podcast節目，陸續還會增加不動產通訊投標與法拍等業務內容，並以國語、閩南語、客家語及原住民族語等不同語言製播。

林慶宗日前到屏東視察，參與錄製兩集節目，他強調，外界多誤認行政執行署是國家級討債集團，其實不然，執行署是社會正義的最後一道防線，如果沒有強力執行，法治也是空言。

他表示，行政執行署成立21年已幫國家收回6千餘億元，相當於10棟101大樓，屏東分署雖然地處南台灣，但也收回120餘億元，約可打造3.7座屏東火車站，唯有強力執行才可喚起民眾守法，以免國家體系崩潰。

屏東 法務部

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