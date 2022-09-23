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路邊雜木清除工法挨批粗暴 墾管處承認疏失強化補植
墾丁國家公園區內的恆春鎮4-1號道路山海至萬里桐路段，用路人反映道路兩旁的外來種銀合歡大量增生影響行車安全，墾管處月前發包清除，民眾卻發現包商以怪手施工清除時，不分外來種和原生樹種全部通殺，挨批工法太粗暴；對此，墾管處承認疏失，表示會責成包商遭波及的原生樹木補強傷口清理，避免傷害擴大並補植原生植物。
民眾投訴說，恆春鎮4-1號道路山海至萬里桐路段，靠是山坡樹林，靠海是的防風林，兩邊樹林林相多元，有外來入銀合歡，也有恆春半島的原生樹種如白樹仔和恒春厚殼樹，以白樹仔為例，它是在地珍貴的原生樹種，成長速度緩慢，樹徑2到3年才長1公分，現場卻看到樹徑約20公分的白樹仔，也被怪手清除，清除後樹幹樹枝留在原地，嚴重破壞景觀。
對此，墾管處副處長許書國說，該段並非一般的行道樹修剪，而是民眾反映道路兩旁空地的銀合歡等雜木增生影響行車安全，雇請廠商清理，雖然清除對象以銀合歡等雜木為主，但廠商施作過程有部分原生種植物因怪手操作不慎而受到波及，已請廠商就遭波及的原生樹木加強傷口清理，避免傷害擴大，在清除的地方也補植原生植物。
他說，另清除下來的銀合歡枯枝，以放在現場就地腐化回歸自然為原則，將視現場狀況要求廠商堆置在較不影響視覺景觀的地方或當數量太多時，則予以運棄至合法掩埋場，未來處理類似道路兩旁的銀合歡清理作業時，將加強現勘標示原生種植物及研擬更周延細緻的處理方式，避免類似情形再度發生。
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