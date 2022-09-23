路邊雜木清除工法挨批粗暴 墾管處承認疏失強化補植

墾丁國家公園區內的恆春鎮4-1號道路山海至萬里桐路段，用路人反映道路兩旁的外來種銀合歡大量增生影響行車安全，墾管處月前發包清除，民眾卻發現包商以怪手施工清除時，不分外來種和原生樹種全部通殺，挨批工法太粗暴；對此，墾管處承認疏失，表示會責成包商遭波及的原生樹木補強傷口清理，避免傷害擴大並補植原生植物。

民眾投訴說，恆春鎮4-1號道路山海至萬里桐路段，靠是山坡樹林，靠海是的防風林，兩邊樹林林相多元，有外來入銀合歡，也有恆春半島的原生樹種如白樹仔和恒春厚殼樹，以白樹仔為例，它是在地珍貴的原生樹種，成長速度緩慢，樹徑2到3年才長1公分，現場卻看到樹徑約20公分的白樹仔，也被怪手清除，清除後樹幹樹枝留在原地，嚴重破壞景觀。

對此，墾管處副處長許書國說，該段並非一般的行道樹修剪，而是民眾反映道路兩旁空地的銀合歡等雜木增生影響行車安全，雇請廠商清理，雖然清除對象以銀合歡等雜木為主，但廠商施作過程有部分原生種植物因怪手操作不慎而受到波及，已請廠商就遭波及的原生樹木加強傷口清理，避免傷害擴大，在清除的地方也補植原生植物。