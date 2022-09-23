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台積電取得建照 陳其邁：上下游超過20廠商進駐高雄

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
台積電已取得建造，陳其邁表示，完整南部半導體生態系跨出非常重要的一步。記者徐白櫻／攝影
台積電已取得建造，陳其邁表示，完整南部半導體生態系跨出非常重要的一步。記者徐白櫻／攝影

高市府工務局昨宣布核准台積電設廠建造執造，朝2024年量產目標邁進。高市議員黃香菽總質詢詢問相關廠商投資情況，連鎖效應有多大。市長陳其邁表示，上下游廠商超過20家，會跟台積電動工設廠同步進行；市府設單一窗口提供服務，南部半導體生態系跨出非常重要的一步。

工務局指出，台積電新建廠房6月10日取得雜項執照，已於9月19日申報開工，昨日再核准工廠建築物的建造執照。議員黃香菽質問，台積電進駐高雄後，相關廠商投資情況，後續連鎖示範效應有多大 新增投資或開工數有多少？其他行業效應為何？

陳其邁回應，台積電上下游供應商，如默克、英特格、美商三福氣體等全球大廠陸續動工，所以這些廠商已經落地，2年前市府在爭取台積電設廠時，同步啟動「雙子星計畫」，有系統拜訪上下游供應鏈及辦座談會，總數超過20家以上；目前還有其他設備商尋求辦公室空間，市府正在積極協助，逐步建構完整的半導體S廊帶。此外，默克路科廠除供應台積電台南、高雄廠外， 也是亞洲的重要基地。

黃香菽也提醒，高雄整體薪資在六都中表現不理想，尤其近幾年高雄的服務業人口上升，服務人口比近60％、占高雄產值45％，科技業薪資有一定水平、服務業卻追不上，整體薪資結構不佳。

媒體聯訪時間，針對台積電取得建造一事。陳其邁表示，台積電已在6月10日請領雜項執照，9月19日動工，昨天核發建造，全力協助配合台積電2024年量產期程，另有關中央地方須協調事項也會全力支持，這個是高雄建立南部地區完整半導體生態系非常重要的一步。此外，另有大廠進駐，市府也會提供單一窗口服務，不管中央、地方各種事項，全力協助。

高雄市議員黃香菽關心台積電進駐帶動效應，但也點出服務人口持續增加，薪資偏低問題也應該重視。記者徐白櫻／翻攝
高雄市議員黃香菽關心台積電進駐帶動效應，但也點出服務人口持續增加，薪資偏低問題也應該重視。記者徐白櫻／翻攝

台積電 半導體

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