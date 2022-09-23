台積電取得建照 陳其邁：上下游超過20廠商進駐高雄

高市府工務局昨宣布核准台積電設廠建造執造，朝2024年量產目標邁進。高市議員黃香菽總質詢詢問相關廠商投資情況，連鎖效應有多大。市長陳其邁表示，上下游廠商超過20家，會跟台積電動工設廠同步進行；市府設單一窗口提供服務，南部半導體生態系跨出非常重要的一步。

工務局指出，台積電新建廠房6月10日取得雜項執照，已於9月19日申報開工，昨日再核准工廠建築物的建造執照。議員黃香菽質問，台積電進駐高雄後，相關廠商投資情況，後續連鎖示範效應有多大 新增投資或開工數有多少？其他行業效應為何？

陳其邁回應，台積電上下游供應商，如默克、英特格、美商三福氣體等全球大廠陸續動工，所以這些廠商已經落地，2年前市府在爭取台積電設廠時，同步啟動「雙子星計畫」，有系統拜訪上下游供應鏈及辦座談會，總數超過20家以上；目前還有其他設備商尋求辦公室空間，市府正在積極協助，逐步建構完整的半導體S廊帶。此外，默克路科廠除供應台積電台南、高雄廠外， 也是亞洲的重要基地。

黃香菽也提醒，高雄整體薪資在六都中表現不理想，尤其近幾年高雄的服務業人口上升，服務人口比近60％、占高雄產值45％，科技業薪資有一定水平、服務業卻追不上，整體薪資結構不佳。