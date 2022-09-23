科技廠辦營建工大缺 高雄率全台之先開班培訓

因應台積電等大廠相繼進駐高雄，營建產業人才需求激增，高雄市勞工局為此攜手和春文教基金會開辦全台首班「科技廠辦營建人才培訓班」，結訓後可快速派至工作崗位。

高市勞工局表示，近兩年產業界看好高雄，紛投資建廠，廠辦興建帶動營建技術人才需求，勞工局為此開辦「科技廠辦營建人才培訓班」，訓練時數計350小時，內容包含3D繪圖、科技廠興建相關的混凝土結構識圖、鋼筋計算實作、水電配管、建築裝修隔間、銲接、帷幕牆特性等專業課程，已錄取22人開訓。

勞工局也指出，減碳成為全球共識，科技業建廠須符合淨零排碳，將帶動營建往更高水準發展。勞工局科技廠辦營建人才培訓班導入產訓合作模式，邀業界師資到班授課，甫開訓，就吸引多家營建廠商洽談合作，職缺包括監工、助理工程師、工務助理等。

潘姓學員表示，他原本白天在造景公司上班，晚間上進修部，以前就對營建工程感興趣，毫不猶豫就報名。新住民趙小姐的先生從事營建業，希望能學到科技廠房興建技術幫助先生擴展事業。