台積電高雄廠到底動不動工？高市府：已核發建照

台積電高雄廠動工時程受關注，有議員甚至要求市長陳其邁簽署承諾書，若不能如期動工就辭職，高雄市工務局表示，22日已核准工廠建築物建照。

高市工務局長楊欽富證實，市府昨已核准台積電高雄新廠建造執照，高雄市建築執照無紙化審查系統，第一時間即時推播通知申請人，掌握申請進度。

他進一步說，台積電陸續取得土地使用權同意書、都市計畫變更、環境影響評估、地質敏感評估等核准後，已順利在今年6月10日取得擋土安全措施及基樁工程的雜項執照，9月19日申報開工。廠房建築的部分也在取得交通影響評估核定後，昨天核准工廠建築物建照，象徵進入開發時程，目前大型機具已進駐整地。台積電高雄廠預計2024年開始量產，以7奈米及28奈米製程為主。

台積電進駐高雄設廠一案，為高雄建設帶來大利多，房價應聲飆漲，各項整治疑慮也掀起漫天討論，有議員甚至懷疑，全案只是「打假球」，要求市長陳其邁簽署承諾書，若台積電不能如期動工便辭職。