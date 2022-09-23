快訊

國民黨控綠營宜縣長參選人江聰淵論文抄襲 比率達40％

邊境解封啦！這些熱門國「免篩檢免隔離免簽證」 機票一買就能快樂出國

小二男童水圳抓魚遇「水門放水」遭沖走 下遊3公里閘門找到遺體

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台積電高雄廠到底動不動工？高市府：已核發建照

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
台積電高雄廠究竟是否真會動工，鬧得漫天風雨，高市府工務局表示，昨已核發工廠建物建照。圖／本報資料照
台積電高雄廠究竟是否真會動工，鬧得漫天風雨，高市府工務局表示，昨已核發工廠建物建照。圖／本報資料照

台積電高雄廠動工時程受關注，有議員甚至要求市長陳其邁簽署承諾書，若不能如期動工就辭職，高雄市工務局表示，22日已核准工廠建築物建照。

高市工務局長楊欽富證實，市府昨已核准台積電高雄新廠建造執照，高雄市建築執照無紙化審查系統，第一時間即時推播通知申請人，掌握申請進度。

他進一步說，台積電陸續取得土地使用權同意書、都市計畫變更、環境影響評估、地質敏感評估等核准後，已順利在今年6月10日取得擋土安全措施及基樁工程的雜項執照，9月19日申報開工。廠房建築的部分也在取得交通影響評估核定後，昨天核准工廠建築物建照，象徵進入開發時程，目前大型機具已進駐整地。台積電高雄廠預計2024年開始量產，以7奈米及28奈米製程為主。

台積電進駐高雄設廠一案，為高雄建設帶來大利多，房價應聲飆漲，各項整治疑慮也掀起漫天討論，有議員甚至懷疑，全案只是「打假球」，要求市長陳其邁簽署承諾書，若台積電不能如期動工便辭職。

台積電

延伸閱讀

承億酒店風光開幕 高港夕照美景引陳其邁拍不停

高雄承億酒店插旗亞灣區營運 陳其邁讚有眼光

談永續、淨零城市 陳其邁：兩年前智慧城市指標六都最後

迎戰柯志恩高齡政見 陳其邁：人均社福支出六都最高

相關新聞

農糧署只收購屏東香蕉 高雄跳腳

香蕉盛產，農糧署本月19日啟動去化收購機制，每公斤5元收購屏東南州，內埔等青蕉餵豬，但高雄產地未列入，旗山蕉農因採收不符...

科技廠辦營建工大缺 高雄率全台之先開班培訓

因應台積電等大廠相繼進駐高雄，營建產業人才需求激增，高雄市勞工局為此攜手和春文教基金會開辦全台首班「科技廠辦營建人才培訓...

台積電高雄廠到底動不動工？高市府：已核發建照

台積電高雄廠動工時程受關注，有議員甚至要求市長陳其邁簽署承諾書，若不能如期動工就辭職，高雄市工務局表示，22日已核准工廠...

田區設棲架友善耕作 屏林管處號召農友草鴞生態給付  

屏東林區管理處與屏科大鳥類生態研究室，推動屏東縣首場生態給付說明會，邀請有意加入友善耕作的農友了解相關方案，首場說明會有...

楊鎮浯訪百歲人瑞 送重陽禮

金門縣長楊鎮浯昨天探視洪水件、黃為治、李蔡秀儉等百歲人瑞，轉贈總統府致贈的金鎖片、敬老狀，並準備瓷瓶敬老酒禮盒，祝福人瑞...

承億酒店風光開幕 高港夕照美景引陳其邁拍不停

號稱華人最大文創設計旅店品牌的承億集團，斥資逾十億打造與高雄市立總圖共構的承億酒店，今晚宣布正式營運，市長陳其邁應邀到場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。