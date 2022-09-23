田區設棲架友善耕作 屏林管處號召農友草鴞生態給付 

屏東林區管理處與屏科大鳥類生態研究室，推動屏東縣首場生態給付說明會，邀請有意加入友善耕作的農友了解相關方案，首場說明會有來自里港、鹽埔及高樹等鄉鎮的15名農友及民眾參加，其中有7名農友立即繳交申請表件，林管處說，已有3名農民開始在田區設置棲架監測，也不在田區施放鼠藥，支持不使用鼠藥及鳥網等生態給付推行理念。

屏東林區管理處從2020年起委託屏東科技大學鳥類生態研究室進行草鴞保育研究計畫，在屏東縣屏東市、九如鄉、里港鄉、高樹鄉及鹽埔鄉等5鄉鎮市，是草鴞重要的生存棲地，也是目前屏東地區推動草鴞生態給付方案的範圍。

林管處舉辦首波草鴞生態給付說明會，就選在里港鄉開始，廣邀在地農友參與，現場提供繳交表件申辦生態給付的服務，並由屏東科技大學鳥類研究室的博士洪孝宇介紹草鴞生態，及說明生態給付內容。

林管處指出，參與草鴞生態給付的農友，可申請農地友善獎勵金與棲架監測獎勵金，申請農地友善獎勵若同時符合不用鼠藥、毒餌、獸鋏、非友善防治網與除草劑，最高為每公頃2萬元，1人可申請多案，所有案件面積總和最多5公頃，而申請棲架監測獎勵金者，若相機拍到猛禽，則可請領1.3萬元，但每人僅限申請1案。申請生態給付的農友仍可正常使用適量的農藥防治，僅需符合農藥安全檢出規範即可。

屏東林區管理處指出，今年首次在屏東縣推動草鴞生態服務給付，契合本處高屏溪下游流域周邊的國土綠網推動區域，透過對田間生物較為友善的措施，提升農田生態系的生物多樣性，串連起自然保護區外的保育工作，並將現行保育概念推廣至社會大眾，朝向生活、生產、生態三生共好的願景邁進。