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田區設棲架友善耕作 屏林管處號召農友草鴞生態給付  

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東地區推動草鴞生態給付，林務局屏東林區管理處與屏科大鳥類生態研究室本周舉行首場說明會，現場農友會後響應參與。圖／屏東林管處提供
屏東地區推動草鴞生態給付，林務局屏東林區管理處與屏科大鳥類生態研究室本周舉行首場說明會，現場農友會後響應參與。圖／屏東林管處提供

屏東林區管理處與屏科大鳥類生態研究室，推動屏東縣首場生態給付說明會，邀請有意加入友善耕作的農友了解相關方案，首場說明會有來自里港、鹽埔及高樹等鄉鎮的15名農友及民眾參加，其中有7名農友立即繳交申請表件，林管處說，已有3名農民開始在田區設置棲架監測，也不在田區施放鼠藥，支持不使用鼠藥及鳥網等生態給付推行理念。

屏東林區管理處從2020年起委託屏東科技大學鳥類生態研究室進行草鴞保育研究計畫，在屏東縣屏東市、九如鄉、里港鄉、高樹鄉及鹽埔鄉等5鄉鎮市，是草鴞重要的生存棲地，也是目前屏東地區推動草鴞生態給付方案的範圍。

林管處舉辦首波草鴞生態給付說明會，就選在里港鄉開始，廣邀在地農友參與，現場提供繳交表件申辦生態給付的服務，並由屏東科技大學鳥類研究室的博士洪孝宇介紹草鴞生態，及說明生態給付內容。

林管處指出，參與草鴞生態給付的農友，可申請農地友善獎勵金與棲架監測獎勵金，申請農地友善獎勵若同時符合不用鼠藥、毒餌、獸鋏、非友善防治網與除草劑，最高為每公頃2萬元，1人可申請多案，所有案件面積總和最多5公頃，而申請棲架監測獎勵金者，若相機拍到猛禽，則可請領1.3萬元，但每人僅限申請1案。申請生態給付的農友仍可正常使用適量的農藥防治，僅需符合農藥安全檢出規範即可。

屏東林區管理處指出，今年首次在屏東縣推動草鴞生態服務給付，契合本處高屏溪下游流域周邊的國土綠網推動區域，透過對田間生物較為友善的措施，提升農田生態系的生物多樣性，串連起自然保護區外的保育工作，並將現行保育概念推廣至社會大眾，朝向生活、生產、生態三生共好的願景邁進。

除屏東縣外，高雄市燕巢、旗山、大樹、橋頭、路竹、岡山及田寮等7個區，也是草鴞生態給付的範圍，有意願加入的農友可洽詢農地所在處的鄉鎮市公所並提出申請，在保全農田棲地生物多樣性的同時，也能請領生態薪水。

屏東地區推動草鴞生態給付，林務局屏東林區管理處與屏科大鳥類生態研究室本周舉行首場說明會，現場農友會後響應參與。圖／屏東林管處提供
屏東地區推動草鴞生態給付，林務局屏東林區管理處與屏科大鳥類生態研究室本周舉行首場說明會，現場農友會後響應參與。圖／屏東林管處提供
屏東地區推動草鴞生態給付，林務局屏東林區管理處與屏科大鳥類生態研究室本周舉行首場說明會，現場農友會後響應參與。圖／屏東林管處提供
屏東地區推動草鴞生態給付，林務局屏東林區管理處與屏科大鳥類生態研究室本周舉行首場說明會，現場農友會後響應參與。圖／屏東林管處提供

屏東縣 農地

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