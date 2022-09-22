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承億酒店風光開幕 高港夕照美景引陳其邁拍不停

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
承億集團砸10億打造的高雄承億酒店，今晚風光開幕。記者王昭月／攝影
承億集團砸10億打造的高雄承億酒店，今晚風光開幕。記者王昭月／攝影

號稱華人最大文創設計旅店品牌的承億集團，斥資逾十億打造與高雄市立總圖共構的承億酒店，今晚宣布正式營運，市長陳其邁應邀到場，在24樓高的無邊際泳池畔參加開幕典禮，看見高雄港落日夕照的美景，拿著手機拍不停，直呼「跟對的人來對的城市看高雄美景，真的很幸福」。

坐落在高雄市亞灣總圖二期文創會館的承億酒店，是全球唯一與圖書館共構的飯店，也擁有全台唯一的高空懸吊透明無邊際泳池，可鳥瞰高雄港市美景，高雄市長陳其邁今天傍晚參加開幕，看見落日餘暉美景，馬上拿出手機搶拍，還說，希望時間就停留在這一刻。

今晚承億酒店嘉賓雲集，包括副市長史哲、中信慈善基金會董事長辜仲諒等人出席。承億酒店有208間景觀客房，分兩階段開放訂房，9月初試營運以來，訂房即逾8成。其中26樓的「Papillon」餐廳，邀曾獲米其林二星法籍主廚Xavier Boye主理，每月月初開放下次訂位，已排到11月，幾乎一位難求。與飯店合作的承風青鳥書店，今天也同步營運。

陳其邁致詞時肯定承億董事長戴俊郎，疫情間缺工又缺料，要經營酒店是很冒險的事，「為你的勇氣喝采」。戴俊郎則以擁有一支年輕有鬥志的團隊，感到自豪。他也向市府致謝，指在文化局「張技正」緊盯下，進度超乎他想像，效率驚人。

承億酒店建築體透過空橋連通高雄市立圖書館總館，酒店有豐富的藝術典藏，不少藝術品都是董事長戴俊郎的珍藏，將打造為「亞洲新灣區的文化客廳」。

承億酒店開幕，高市長陳其邁24樓高無邊際泳池畔聆賞意樂，遠眺高雄港夕照。記者王昭月／攝影
承億酒店開幕，高市長陳其邁24樓高無邊際泳池畔聆賞意樂，遠眺高雄港夕照。記者王昭月／攝影
承億集團董事長戴俊郎自豪有一支年輕具創意的團隊打理承億酒店。記者王昭月／攝影
承億集團董事長戴俊郎自豪有一支年輕具創意的團隊打理承億酒店。記者王昭月／攝影
承億集團砸10億打造的高雄承億酒店，今晚風光開幕。記者王昭月／攝影
承億集團砸10億打造的高雄承億酒店，今晚風光開幕。記者王昭月／攝影

酒店 陳其邁

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