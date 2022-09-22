快訊

不是頭暈！台東晚間連兩起地震「僅隔1分鐘」 最大震度4級

哈日族快安排行程！日相岸田文雄宣布：10月11日開放自由行

普亭宣布動員嚇壞後備軍人 「如何在家弄斷手臂」成熱搜關鍵字

澎湖海廢藝術牆 浮球瓶蓋塑膠桶宣導守護海洋

中央社／ 澎湖縣22日電

澎湖首座海廢再生藝術牆今天在馬公東衛石雕公園誕生，宣示「一個地球一起守護」，從自身出發守護海洋資源。

藝術牆由澎湖國家風景區管理處處長許宗民、南山人壽資深副總蔡豐輝等人手植「海廢再生藝術牆－珊萌海世」標示後，宣示一起守護海洋。

澎管處表示，海廢再生藝術牆共有四面牆，長20公尺，高1.5公尺，共使用1500個浮球、200個瓶蓋和塑膠碎片、浮標、塑膠桶等海洋廢棄物，歷時近月完成。

許宗民表示，澎湖海廢地景藝術節展期告一段落，但展品持續在園區展出，感謝南山人壽致力友善海洋行動，選定以澎湖海廢地景藝術節展區設置海廢再生藝術牆，期盼民眾認識海廢，促進環境永續發展。

許宗民說，澎管處今年成為綠色旅遊基金會成員，不只著力於海洋環境維護與宣導，更致力於推動澎湖旅遊環境永續發展，整合在地資源，結合環境、文化與社區特色，先後推出「澎湖海廢地景藝術節」、「吉貝石滬環境教育暨觀星遊程」等，以行動實踐永續觀光理念，打造永續旅遊的國際級渡假勝地。

澎湖 藝術節 馬公

延伸閱讀

麗娜輪遭阻止出海 黃偉哲：事件的處置有不合理處

「只要活得比女兒久一點」 一本看似平凡家庭的不平凡故事

不只一團中招！澎湖行變調 旅客疑大啖海鮮後食物中毒

專業教練團帶領 澎湖嵵裡沙灘風浪板、SUP體驗活動開跑

相關新聞

承億酒店風光開幕 高港夕照美景引陳其邁拍不停

號稱華人最大文創設計旅店品牌的承億集團，斥資逾十億打造與高雄市立總圖共構的承億酒店，今晚宣布正式營運，市長陳其邁應邀到場...

小琉球潮間帶生態奄奄一息 盼移植硨磲貝和海葵成妙帖

屏東離島小琉球近年成為高人氣的旅遊熱點，學者卻發現潮間帶生態因過量的人為踩踏大幅衰退，縣府以總量管制降低人為干擾外，也和...

六龜溫泉區大火無水可滅 經發局允諾明年爭取預算

高雄六龜溫泉區自來水未普及，日前美崙山溫泉山莊大火影響救災，業者損失慘重。議員朱信強今日總質詢指出，此次溫泉山莊火災是前...

香蕉收購價5元…不採收放地上爛 柯志恩：蕉農心淌血

國民黨高雄市長參選人柯志恩22日表示，她昨天到旗山拜訪蕉農，收購價只有2.6到8元多，平均只有5元多，蕉農跟她說，收購價...

下月將通車…金門大橋橋底鋼筋裸露引關注 高公局著手進行改善

即將於下月通車的金門大橋，近日被釣友拍到金門大橋小金端引橋箱梁外側有鋼筋外露情形，引發工程品質疑慮與大橋通行安全性，高公...

重陽節將屆 楊鎮浯探慰63位百歲人瑞向長輩請安

再過幾天，就是農曆九月初九重陽節，金門縣長楊鎮浯今日特別走訪五鄉鎮，探慰洪水件、黃為治、李蔡秀儉等3位滿百歲人瑞和蘇秀眼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。