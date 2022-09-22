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小琉球潮間帶生態奄奄一息 盼移植硨磲貝和海葵成妙帖
屏東離島小琉球近年成為高人氣的旅遊熱點，學者卻發現潮間帶生態因過量的人為踩踏大幅衰退，縣府以總量管制降低人為干擾外，也和中山大學合作啟動提升保育區內的生物數量的復育實驗計畫；今天在琉球號自然人文生態觀光協會及導覽員見證下，將人工蓄養成功的首批硨磲貝和大柱形指海葵移植潮間帶，再透過成長及死亡率監測調查，評估復育實驗成效。
小琉球疫情前每年高達百萬人次、假日動輒萬人登島，縣府近年委託國立中山大學調查小琉球潮間帶生態資源，發現近年生物多樣性及密度都大幅衰退，為改善現況，實施諸多降低人為干擾的管制措施，包括要求旅客走在導覽線內、禁止繁殖期夜間導覽及導入預約導覽系統等。
縣府海洋及漁業事務管理所長陳仕元說，今年在海洋委員會海洋保育署支持下推動小琉球海洋資源復育工作，並以營造棲息地環境及增加生物多樣性為目標，選擇長硨磲貝及大柱形指海葵（又稱地毯海葵）做實驗，以提供魚、蟹、蝦等共棲生物之棲息環境，提高生態系統服務功能。
他說，縣府委由中山大學透過柏午生技公司研發，成功以人工繁殖生產長硨磲貝及以人為斷裂繁殖生產大柱形指海葵，規畫9至10月於小琉球潮間帶現地移植；潮間帶海洋資源的復育屬於長期計畫，除需要與學術單位技術合作外，為保障復育的成效，在地社區合作同樣重要，並將採取措施，共同防止不法盜採，期待生態復育工作能持續「向前行」。
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