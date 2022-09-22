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六龜溫泉區大火無水可滅 經發局允諾明年爭取預算

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市議員朱信強要求改善偏鄉公共安全，大火無水可用讓居民、遊客置身危險之中。記者徐白櫻／翻攝
高市議員朱信強要求改善偏鄉公共安全，大火無水可用讓居民、遊客置身危險之中。記者徐白櫻／翻攝

高雄六龜溫泉區自來水未普及，日前美崙山溫泉山莊大火影響救災，業者損失慘重。議員朱信強今日總質詢指出，此次溫泉山莊火災是前車之鑑，市府應重視偏鄉公共安全，協調自來水公司設置簡易自來水池。經發局表示，盡快安排會勘，明年爭取預算辦理。

本月8日，不老溫泉區美崙山溫泉山區起火，火勢延燒迅速，小木屋陷入火海，消防車須奔波6公里到寶來街上取水或向民宅借水，至少花費半小時。

高市議員朱信強今在議會質詢指出，六龜不老溫泉至寶來未鋪設自來水管線、消防栓不足，連簡易自來水也沒有，用水問題長期困擾居民；此次大火消防車無水可用，凸顯偏鄉渡假村的公共安全要改善，攸關人民生命財產安全，這次沒傷亡，萬一改天再發生怎麼辦？

朱信強說，市府應協助爭取設置簡易水池，至少讓居民有自來水可用，大火過後，要重視此問題。經發局長廖泰翔答詢說，高市府持續跟經濟部爭取無自來水地區改善計畫，今年核定1億9千萬元，經發局會盡快安排會勘，明年度向中央爭取經費補助。

除自來水管線外，朱信強也質問，六龜高133線永久性橋梁何時可動工，目前進度為何？新工處表示，橋梁工程預計12月上網招標，112年初開工。

溫泉 六龜

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