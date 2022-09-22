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珍稀硨磲貝移植小琉球 提升生物多樣性

中央社／ 屏東縣22日電

小琉球近年觀光客多，為降低人為對潮間帶生態干擾，屏東縣政府啟動復育試驗計畫，今天在當地2處保育示範區內移植放入30隻硨磲貝，提供生物共棲環境，盼提升多樣性。

屏東縣政府委託國立中山大學進行小琉球潮間帶資源調查，顯示小琉球潮間帶近年生物多樣性及密度處於衰退狀態，為改善現況，降低人為干擾，縣府自去年起要求進入潮間帶內必須走在導覽線內、禁止繁殖期夜間導覽等措施。

屏東縣海洋及漁業事務管理所代理所長陳仕元告訴中央社記者，透過柏午生技公司研發，以人工繁殖生產長硨磲貝及以人為斷裂繁殖生產大柱形指海葵，以提供魚、蟹、蝦等共棲生物的棲息環境，提高生態功能。

陳仕元說，將蓄養成功約6公分大的硨磲貝，分別移植進入小琉球2處的潮間帶保育示範區，今天放入30隻、10月份再移植入30隻，後續將透過成長及死亡率調查，評估復育試驗成效。

陳仕元強調，硨磲貝尚未正式列為保育類野生動物，但在小琉球全島已公告禁止採捕，違者可依漁業法裁處新台幣3萬元至15萬元罰鍰。

小琉球 屏東縣政府 潮間帶

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