香蕉收購價5元…不採收放地上爛 柯志恩：蕉農心淌血

國民黨高雄市長參選人柯志恩22日表示，她昨天到旗山拜訪蕉農，收購價只有2.6到8元多，平均只有5元多，蕉農跟她說，收購價要到15元才符合成本，因此都把香蕉放著不打算人工採收，甚至開放民眾收取掉下來的香蕉，「反正擺著也是爛掉」。

柯志恩說，因為收購價太低，可以感受到蕉農心裡淌血，她不斷呼籲，農委會應該站出來，「這個收購價讓蕉農血本無歸！」柯志恩表示，曾在7-11買過一根19元的香蕉，現在一大串才賣60元，等於一隻香蕉不到1元，對蕉農情何以堪，農委會必須拿出政策來。

柯志恩說，也有跨黨派議員提出呼籲，指出高雄沒有收購場，為旗美蕉農發聲，希望農業局提出解決方法，她認為農委會要特別介入，提高收購價格。

高雄市農業局表示，針對蕉農擔憂，將媒合蕉農到全台大型賣場上架，「高雄首選電商平台」也會持續上架，方便民眾線上購買。今年也會持續鼓勵機關企業購買香蕉，支持高雄在地蕉農。

農業局說，配合中央辦理香蕉採購加工計畫，目前高雄分配數量為80公噸，預計於10月底辦理完畢。會積極輔導香蕉加工研發，提升產品多樣性，並媒合加工廠收購製作加工品，包括香蕉乾、香蕉脆片、香蕉乖乖、香蕉蛋捲、青香蕉排骨湯即食湯包等產品，並上架各通路。

此外，農業局將輔導旗山區農會10月份舉辦香蕉節活動，結合在地文化觀光旅遊行銷進行推廣，並與賣場家樂福辦理香蕉促銷活動。

在國際行銷上，將透過年度農產品拓銷計畫、參與國際食品展，拓展香蕉出口。高雄每周穩定出口生鮮香蕉至日本市場，截至今年7月底，高雄香蕉外銷量已達673公噸。