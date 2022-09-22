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下月將通車…金門大橋橋底鋼筋裸露引關注 高公局著手進行改善

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
即將於下月通車的金門大橋，近日被人拍到金門大橋小金端引橋箱梁外側有鋼筋外露情形，金門副縣長李增財今天率員前往會勘。圖／縣府提供
即將於下月通車的金門大橋，近日被人拍到金門大橋小金端引橋箱梁外側有鋼筋外露情形，金門副縣長李增財今天率員前往會勘。圖／縣府提供

即將於下月通車的金門大橋，近日被釣友拍到金門大橋小金端引橋箱梁外側有鋼筋外露情形，引發工程品質疑慮與大橋通行安全性，高公局今天出面說明，已進行補強，經現場檢視結果，鋼筋並未鏽蝕，鋼筋內層之混凝土密實完整，評估該施工缺失對橋梁主體結構安全無虞。

金門大橋引橋箱梁外側有鋼筋外露情形，引起各界重視，金門副縣長李增財與工務處人員也赴現地瞭解處理進度，並請交通部高公局就其成因、對橋梁耐久性、長期防蝕及結構安全影響與其巡檢修繕等即予處置，並要求監造單位及施工廠商強化品質管理因應作為，以維橋梁安全。

高公局二工處第五工務所主任張震宇表示，蜂窩缺失處位於小金引橋段P9~P10跨施工棧橋對側位置，為現場澆置混凝土施工段，因該搭接處鋼筋密集，混凝土澆置震動搗實疏漏，導致產生局部蜂窩情形。經現場檢視結果，鋼筋並未鏽蝕，鋼筋內層之混凝土密實完整，評估該施工缺失對橋梁主體結構安全無虞。

高公局也補充說明，施工團隊於第一時間即派員至大小金引橋現場澆置段全面巡檢後，除反映位置外，未發現其他混凝土面蜂窩。此外，亦至現場確認蜂窩範圍，接續敲除其周邊混凝土至密實區域，清除鋼筋之浮銹後確認無損傷情形，再增加塗佈高鋅漆以加強保護，灌漿前進行新舊混凝土界面間環氧樹脂塗抹，封模後使用無收縮水泥漿以壓力灌漿方式澆置，由於該處位於施工棧橋對側位置，下方無作業空間，高空作業車需站立於棧橋處後搭載人員至高空工作面施工，目前持續改善中，完成後該處鋼筋混凝土品質可恢復原設計防蝕保護層需求標準。

金門大橋在今年7月22日完成全橋合攏，目前進行最後的橋面AC鋪築、橋護欄、伸縮縫等施工，截至111年9月中旬，實際進度97.68%，已近最後完工通車階段。

在會勘過程，李增財也特別要求，本次需改善範圍雖屬前標工程產生的部份缺失，高公局及監造單位應就整體橋梁安全全面巡檢，以確保大橋的施工品質及安全，並加快缺失改善情形消除民眾疑慮，同時也期勉施工團隊目前雖正全面趕工，但仍應以工程品質及工地安全為首重，於施工過程中同時著重品質、安全，並加緊腳步完成這最後一哩路。

金門大橋引橋箱梁外側有鋼筋外露，金門副縣長李增財與工務處人員今天也赴現地瞭解處理進度，高公局二工處第五工務所主任張震宇說明處理情況。圖／縣府提供
金門大橋引橋箱梁外側有鋼筋外露，金門副縣長李增財與工務處人員今天也赴現地瞭解處理進度，高公局二工處第五工務所主任張震宇說明處理情況。圖／縣府提供
針對引橋的蜂窩情況，廠商也派出高空作業車，站立於棧橋處後搭載人員至高空工作面施工。圖／縣府提供
針對引橋的蜂窩情況，廠商也派出高空作業車，站立於棧橋處後搭載人員至高空工作面施工。圖／縣府提供

金門大橋 交通部

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