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重陽節將屆 楊鎮浯探慰63位百歲人瑞向長輩請安

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣長楊鎮浯今日特別走訪五鄉鎮，探慰百歲人瑞，並致贈百歲人瑞重陽禮品，老人家都超開心。圖／縣府提供
金門縣長楊鎮浯今日特別走訪五鄉鎮，探慰百歲人瑞，並致贈百歲人瑞重陽禮品，老人家都超開心。圖／縣府提供

再過幾天，就是農曆九月初九重陽節，金門縣長楊鎮浯今日特別走訪五鄉鎮，探慰洪水件、黃為治、李蔡秀儉等3位滿百歲人瑞和蘇秀眼、黃莊淑靜等2位逾百歲人瑞，並致贈百歲人瑞重陽禮品，祝賀佳節愉快，並祝福這些高齡長輩們能夠年年健康快樂。

楊鎮浯今天由金城鎮長李誠智、金沙鎮長吳有家、金寧鄉長楊忠俊、烈嶼鄉長洪若珊、社會處科長王茲繐和鄉鎮公所相關業務人員陪同下，分別前往烈嶼鄉、金城鎮、金寧鄉、金沙鎮及金湖鎮，慰問百歲人瑞。

除致贈縣府準備的瓷瓶敬老酒禮盒、電燉鍋禮品，同時也轉送總統府及衛生福利部所贈的敬老狀、金鎖片賀節禮予洪水件、黃為治、李蔡秀儉等3位滿百歲人瑞。受慰長輩及家人都很開心收到特別的禮物。

根據社會處的統計，金門地區今年正好百歲以及已逾百歲的人瑞，總共有63位，其中今年滿百者有14位，逾百歲者有49位，當中以金城鎮19位最多，金湖鎮14位次之，金沙鎮10位，金寧鄉8位、烈嶼鄉7位，烏坵鄉也有1位；這些百歲人瑞當中，最年長的是金湖鎮的呂吳緞及金城鎮的李羨音、方能巧等3位老太太，今年皆已高齡110歲了。

除了向百歲人瑞祝賀佳節愉快之外，楊鎮浯也特別關心長輩們的身體狀況及生活起居，有阿嬤就大方分享，她的作息就是早睡早起、少量多餐，平常也會做手部運動等；另一位阿公則說，他生活作息都很自律且規律，所以身體都很好。

重陽節將屆，金門縣長楊鎮浯今日探慰百歲人瑞，並致贈百歲人瑞重陽禮品。圖／縣府提供
重陽節將屆，金門縣長楊鎮浯今日探慰百歲人瑞，並致贈百歲人瑞重陽禮品。圖／縣府提供

楊鎮浯 鄉長

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