老店轉型再出發 高坑牛肉店盼成為金門飲食文化園區

在1973年創立的「高坑牛肉店」，是金門知名的全牛宴餐廳，但走過悠悠半世紀， 老店力求創新，在經濟部中小企業處「推動中小企業城鄉創生轉型輔導」指導下，老店從裝修到餐點都有調整，彷彿有了新生命，副董事長陳惠婉表示， 希望讓高坑飲食文化園區成為遊客來金門必吃的餐點之一。

高坑牛肉店的創始人是陳雅商，陳惠婉是第二代傳人，陳惠婉說，在早期十萬大軍的年代，以軍人為主客，是很多官兵聚餐、打牙祭必去的餐廳，也成為很多離金數十年的老兵，回金必吃的思念美食。

「高坑戀鏈‧打造城鄉共好」計畫今天在叨叨共饗廚房舉行成果發表會，包括縣府觀光處科長陳宣宇、金合利鋼刀副總經理吳毅桓與高坑牛肉食樂苑副董事長陳惠婉都到場參與。

現場首先以成果影片來展現「高坑牛肉食樂苑」的服務內容， 並與叨叨共饗廚房合作「主廚秋季饗宴」，邀請浯州廚藝人氣美食大 廚主持實作體驗課程，讓與會的民宿經營者，動手學習製作牛肉漢堡包。

陳惠婉也宣布 「高坑飲食部」轉型為「高坑牛肉食樂苑」， 這是日本社區營造城鎮的概念，期望讓社區居民生活導入服務的體驗價值，讓高坑飲食文化園區為高坑聚落及文化入口。