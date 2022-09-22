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SOGO高雄店斥資2億大改裝 力拚1年內轉盈

聯合報／ 記者林海／台北即時報導

遠東SOGO高雄店斥資2億元進行25年來首度大改裝，不但大膽將營業面積減半，營業樓層僅留下地下2樓至地上7樓，還強化與在地商圈的深耕共好，董事長黃晴雯表示，力拚在1年內轉虧為盈。

高雄百貨市場近來十分熱鬧，除了新光三越首度跨足OUTLET領域的skm park在年初試營運、8月正式開幕後，三井的Lalaport也將落腳鳳山，加上原本的漢神、夢時代等，整體市場規模超過550億元。

但遠東SOGO高雄店經營頗為辛苦，因此近一兩年都在思考如何突圍。黃晴雯表示，高雄店的改裝由去年12月進行至今年9月，營業樓層僅留下9層樓，希望打破原有框架，減收增益，營業面積由原本的8000多坪減少到5000多坪。

黃晴雯也說，騰出的空間將規劃為高雄市民的生活便利空間，引進包括健身中心、金融商業機構等多元設施，打造與顧客需求緊繫的生活服務生態圈，也有別於高雄其他百貨同業。

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