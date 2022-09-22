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降低香蕉產銷衝擊 高市農業局祭多項措施因應

中央社／ 高雄22日電

今年香蕉產量多，價格低迷，高雄市農業局爭取企業團購、輔導香蕉加工，並擴大海外行銷，每週穩定出口至日本；10月並將舉辦香蕉節及家樂福促銷活動，盼降低產銷衝擊。

台北批發市場昨天香蕉平均每公斤新台幣19.1元，不過高雄旗山區蕉農今天對中央社記者表示，實際上產地價格每公斤不到10元，價格低迷已一段時間。

國民黨高雄市長參選人柯志恩昨天走訪旗山，拜訪蕉農；她說，目前因產量大增，收購價格低，有些人寧可不採收，希望政府能苦民所苦，立即給予協助。

高雄市政府農業局接受中央社記者訪問表示，已推出多項措施，盼降低盛產期產銷衝擊，包括爭取企業團購訂單，持續上架各大賣場和網路通路，及輔導香蕉加工研發，以提升產品多樣性。

同時農業局也將配合中央辦理香蕉採購加工計畫，目前分配數量為80公噸，預計於10月底辦理完畢；為刺激消費，農業局表示，已輔導旗山農區會將於10月辦理香蕉節及家樂福促銷活動。

此外，農業局也推廣國際行銷，拓展高雄農產品出口，目前香蕉以日本為主要出口市場，高雄市每週穩定出口生鮮香蕉至日本，截至今年7月底，高雄香蕉外銷量已達673公噸。

香蕉 高雄市長 日本

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