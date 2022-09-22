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東引反共救國軍老兵鄭龍飛嵩壽辭世 安奉忠義堂軍民送別
東引的反共救國軍老兵鄭龍飛在今年4月辭世，昨天由其外孫女倪曉雅將骨灰從南竿接送回東引，隨即在莊嚴的儀式下，安奉在民眾公墓忠義堂，長眠在最熟悉的土地上，不少他在當地的好友，都前往參加，送他最後一程。
「永遠的隊長」鄭龍飛，在今年4月13日清晨於睡夢中安詳過世，享壽96歲。日前，鄭龍哥的女兒鄭元英與外孫女倪曉雅從大陸浙江溫州飛到台灣，抵達東引後，再由倪曉雅前往南竿接迎鄭龍飛骨灰回東引，因為疫情影響，家屬幾經思量，最後決定將鄭龍飛的骨灰安奉在他最熟悉的地方~東引。
包括東引鄉長林德建、鄉代會主席王維德與東引指揮部副指揮官類延興上校、政戰主任黃錢龍上校、海軍指揮部郭祐成中校等人都到碼頭接迎鄭隊長骨灰前往忠義堂，在國軍官兵的敬禮迎接下，老兵忠魂光榮進塔，過程莊嚴肅穆。
據了解，鄭龍飛，生於民國16年，44年到東引，從對日抗戰到國共內戰，隊長歷經無數戰火，左胸仍留著槍擊的疤痕。民國66年，少校官階退伍，一口濃重浙江鄉音的反共救國軍老兵，也買了一戶國民住宅，東引成了永久的家。但他待人非常親切，東引鄉親都暱稱他「隊長」，與當地鄉親互動良好。
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